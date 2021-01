Der erste Riesenslalom in Adelboden ist von einem Horrorsturz überschattet worden. (Ski alpin: Alle Rennen im LIVETICKER)

Der Norweger Lucas Braathen wurde Opfer des extrem steilen und schwierigen Zielhangs. Der Elftplatzierte nach dem ersten Durchgang kam im zweiten Lauf kurz vor der Ziellinie ins Straucheln.

Beim vorletzten Tor war er aufgrund sehr hoher Geschwindigkeit zu spät dran, sodass er sich stark nach innen lehnen musste, um das letzte Tor noch zu erreichen.

Braathen verletzt sich am Knie

Dabei verhakte sich sein Außenski so, dass es ihn aushebelte. Dabei wurde sein linkes Knie in der Luft so stark verdreht, dass man das Schlimmste befürchten muss.

Braathen beendete seine Fahrt trotz des Sturzes regelkonform und ging als Siebter in die Wertung ein. Der 20-Jährige, der das erste Rennen der Saison in Sölden gewonnen hatte, rutschte nahezu durch den gesamten Zielbereich und wurde am Boden liegend minutenlang behandelt, nachdem er nicht ohne Hilfe aufstehen konnte.

Dabei hielt er sich sein linkes Knie. Mit einer Trage wurde der Youngster aus dem Zielbereich transportiert. Noch gibt es keine Informationen zum Ausmaß seiner Verletzung. (Ski alpin: Rennkalender der Saison 2020/21)

Pinturault gewinnt Riesenslalom vor Zubcic und Odermatt

Der Sieg ging dank zwei überragender Durchgänge überlegen an den Franzosen Alexis Pinturault. Zweiter wurde Filip Zubcic aus Kroatien vor dem Schweizer Lokalmatadoren Marco Odermatt.

Alexander Schmid enttäuschte als 21. Von Pinturault trennten ihn stolze 4,08 Sekunden.

"Der Hang", klagte er im ZDF, "mit dem werde ich noch nicht so ganz warm." Bei der WM-Generalprobe in seiner Spezialdisziplin am Samstag will er es trotzdem besser machen. "Es hilft nix, ich muss weiterkämpfen", sagte Schmid (26). Sein Rezept: "Besser schlafen - und noch mehr Gas geben."

Stefan Luitz fehlt im Berner Oberland nach seiner Oberschenkelverletzung, er muss nach einem Trainingssturz vier Wochen pausieren. Julian Rauchfuß schied im ersten Lauf aus.

Am Samstag steht in Adelboden ein weiterer Riesenslalom auf dem Programm, am Sonntag steigt der Slalom-Klassiker.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)