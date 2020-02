Mikaela Shiffrin wird auch beim nächsten Weltcup nicht an den Start gehen © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten

Nach dem Tod ihres Vaters geht Mikaela Shiffrin auch in Kranjska Gora nicht an den Start. Ob sie vor dem Saisonfinale in Cortina d'Ampezzo zurückkehrt, ist offen.