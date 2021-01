Die deutschen Skeletonis haben beim Weltcup-Finale in Innsbruck-Igls das Podest deutlich verpasst.

Weltmeisterin Tina Hermann (Königssee) landete am Freitag als beste BSD-Athletin auf dem sechsten Rang, die Russin Jelena Nikitina gewann das letzte Saisonrennen vor Janine Flock.

Die Österreicherin sicherte sich damit zum zweiten Mal nach 2015 den Gesamtweltcup. Herrmann hatte als Zweite nur noch theoretische Chancen gehabt, Flock noch abzufangen. (NEWS: Alles zum Wintersport)

Die besten deutschen Männer um den zweimaligen Saison-Sieger Alexander Gassner (Winterberg) traten in Igls nicht an und bereiteten sich stattdessen auf die Heim-WM in Altenberg (11./12. Februar) vor.

Der Russe Alexander Tretjakow gewann am Freitag, schon vor dem Weltcup-Finale hatte Martins Dukurs seinen zehnten Sieg in der Gesamtwertung perfekt gemacht. Auch der Lette fehlte in Igls.

Bester Deutscher war Nachwuchsmann Cedric Renner (Berchtesgaden) als Neunter.