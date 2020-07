Ankündigung von Antonio Brown.

Der Wide Receiver beendet seine Karriere in der NFL, das gab der 32-Jährige am Montag auf Twitter bekannt. "Ist es an der Zeit zu gehen? Ich habe bis zu diesem Punkt alles für dieses Spiel getan. Das Risiko ist größer als die Belohnung", schrieb der Sportler.

"Vielen Dank an alle, die an dieser Reise teilgenommen haben. Das Leben geht weiter 84. Ich kam, ich sah, ich eroberte. Mission erfüllt. Ruft Gott an", so Brown weiter.

Ob die Entscheidung des Football-Profis wirklich für immer ist, das bleibt abzuwarten. Bereits am 22. September des vergangenen Jahres hatte er zum ersten Mal angekündigt, mit der NFL abgeschlossen zu haben.

Zuletzt arbeitete der 32-Jährige aber wieder an einem Comeback.

Brown mehrfach entlassen

Von 2010 bis 2018 gehörte Brown als Profi der Pittsburgh Steelers zu den besten Receivern der Liga und wurde unter anderem sieben Mal in den Pro Bowl gewählt. Nach dem unschönen Ende in Pittsburgh folgte eine kurze Station bei den Raiders. Nach Streitigkeiten wurde er jedoch auch dort entlassen.

Anfang September 2019 unterschrieb AB schließlich einen Vertrag bei den New England Patriots, kam dort jedoch nur in einem Spiel zu Einsatz, ehe er aufgrund von Vergewaltigungsvorwürfen erneut entlassen wurde.

Zuletzt wurde gegen Brown ein Haftbefehl erlassen, nachdem er vor seinem Haus in eine körperliche Auseinandersetzung mit dem Fahrer eines Umzugswagens verwickelt gewesen sein soll.