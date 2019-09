Beide Halbfinalspiele in der GFL sind Neuauflagen der Vorjahrespartien: Die Schwäbisch Hall Unicorns erwarten die Dresden Monarchs, in Braunschweig treffen New Yorker Lions und Frankfurt Universe aufeinander (Schwäbisch Hall Unicorns - Dresden Monarch am Samstag ab 19 Uhr im LIVESTREAM).

Im letzten Jahr gelang den Frankfurtern die Überraschung beim Rekordmeister, den Dresdenern erging es wie schon in den Jahren 2014 bis 2016, als sie ebenfalls in Schwäbisch Hall daran gescheitert waren, die zweite German-Bowl-Teilnahme der Vereinsgeschichte zu erkämpfen.

Anzeige

Monarchs wollen Siegesserie der Unicorns stoppen

Spannende Spiele waren es immer, aber jedes Mal jubelten am Ende die Unicorns, bislang auch jeweils mit einem von Jahr zu Jahr leicht höheren Vorsprung - 2018 war es ein 23:7 für die Unicorns. Die Monarchs wollen den Trend nun stoppen. Sollte es ihnen gelingen, würden sie auch den exakt 50. Sieg in Folge für die Schwäbisch Hall Unicorns seit 2017 verhindern.

Für Dresdens Head Coach Ulrich "Ulz" Däuber steht dies nicht im Mittelpunkt: "Die Haller Serie ist schon sehr beeindruckend. Allerdings haben wir das nicht im Blick. Wir konzentrieren uns auf uns selbst und arbeiten an dem, was wir beeinflussen können", sagt der Ex-Haller, der im zweiten Jahr Cheftrainer in Dresden ist. Auch von den vier Halbfinalniederlagen der Monarchs in Hall lässt sich Däuber nicht irritieren: "Jedes Jahr ist ein neues Jahr. Am Samstag spielen die Monarchs 2019 gegen die Unicorns 2019 und nicht gegen die Teams der Jahre zuvor."

Und die Monarchs von 2019 sind in der Tat andere als die der vergangenen Spielzeiten: Sie stellen in dieser Saison die statistisch beste Passverteidigung der 16 GFL-Teams, die sich in Hall gegen die statistisch erfolgreichste Offense der Liga beweisen muss. Dreh- und Angelpunkt der Dresdner Verteidigung ist Linebacker A.J. Wentland, der die GFL-Statistik mit durchschnittlich 13 Tackles pro Spiel anführt. Ihm zur Seite stehen zwei weitere Ausnahmeathleten: Defensive Back Omari Williams konnte in diesem Jahr bereits zehn gegnerische Pässe abfangen, und der bewegliche Linebacker Tim Hagmann wird von gegnerischen Angreifern besonders wegen seiner Vielseitigkeit gefürchtet.

Das GFL Football-Magazin am 3. Oktober LIVE auf SPORT1

"In den Playoffs wird es nun einmal von Spiel zu Spiel schwieriger", sagt Halls Head Coach Jordan Neuman. "Wir werden am Samstag genauso wie die Monarchs unseren besten Football spielen müssen, um uns für das Endspiel zu qualifizieren." Neuman hofft dabei auch auf viel Unterstützung von den Rängen: "Das Halbfinale ist das wohl beste und interessanteste Sport-Event des Jahres in unserer Stadt. Wir hoffen sehr, dass das nochmal viele Leute ins Stadion lockt und wir die Unterstützung eines vollen Hauses spüren dürfen."

Braunschweig als Favorit für Einzug in German Bowl

Auch in Braunschweig setzt man natürlich auf Unterstützung von den Rängen. Dabei möchten die New Yorker Lions dieses Jahr sowohl die Verlängerung als auch vor allem eine überraschende Niederlage wie im letzten Jahr vermeiden. Die Mittel dazu sind vorhanden: Im Angriff stellen die Braunschweiger die stärkste Offensive Line der Liga, die in den bisherigen 15 Spielen gerade einmal sechs Quarterback Sacks zuließ. Auf dieser Basis sind vor allem die Braunschweiger Running Backs um Christopher McClendon die produktivsten der Liga.

Der German Bowl XLI am 12. Oktober LIVE auf SPORT1

Auf der anderen Seite steht diesmal aber die Defense, die in genau diesen Bereichen in der GFL in diesem Jahr am stärksten war. Die Frankfurter brachten in der laufenden Spielzeit 38 Mal den Spielmacher des Gegners zu Boden, und sie stellen auch die beste Laufverteidigung. Jedenfalls statistisch - inwieweit die Zahlenwerte aus den Spielen innerhalb der kaum lauflastigen Süd-Gruppe mit denen der Braunschweiger gegen deren Nord-Gegner vergleichbar sind, kann sich erst auf dem Feld zeigen.

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Nicht wenige halten das Braunschweiger Abwehrbollwerk in diesem Jahr für den Garanten auf den Einzug der New Yorker Lions in ihren 17. German Bowl. Sie haben nach der knappen Niederlage vom letzten Jahr zudem noch eine Rechnung offen. Universe möchte natürlich selbst zum zweiten Mal in den German Bowl, zumal dieser ab diesem Jahr erstmals seit 2010 wieder in Frankfurt in der Commerzbank-Arena stattfindet.

Die GFL auf SPORT1 - powered by Football Aktuell