Sportler und Sportlerinnen sowie Funktionäre auf der ganzen Welt sind erleichtert: Das IOC hat sich nach einer Telefonkonferenz mit den japanischen Beteiligten dazu durchgerungen, die Olympischen Spiele 2020 in diesem Jahr nicht durchzuführen und wird das Großereignis ins nächste Jahr verschieben.

SPORT1 fasst Reaktionen auf diese historische Entscheidung zusammen.

Danilo Barthel (FC Bayern Basketball) zu SPORT1: "Ich finde die Entscheidung richtig. Die Gesundheit steht in der aktuellen Situation im Vordergrund. Durch die aktuellen Einschränkungen des Trainings und der Wettkämpfe wäre keine optimale Vorbereitung auf die Olympischen Spiele möglich gewesen. Die rechtzeitige Verschiebung lässt nun Athleten und Verbände besser planen."

Bob Hanning (Vize-Präsident DHB): "Die einzig richtige und nachvollziehbare Entscheidung. Das ist eine gute Nachricht für den Sport und eine gute Nachricht für die Welt. Jetzt haben wir auch wieder ein Ziel, auf das sich alle Teilnehmer fokussieren und vorbereiten können."

Jonathan Koch (Athletensprecher DOSB): "Es ist schön, dass die Verantwortlichen beim IOC ein Einsehen haben und sich nun auch solidarisch mit der Weltgemeinschaft zeigen. So traurig die Verschiebung für jedes Sportlerherz auch sein mag, ist es doch zu begrüßen, dass der Zwiespalt von Trainingsanforderungen und einem gesamtgesellschaftlich solidarischen Verhalten durch die Entscheidung aufgelöst wird."

Makoto Hasebe (Fußball-Profi, Eintracht Frankfurt): "Es ist die richtige Entscheidung, Olympia im nächsten Jahr stattfinden zu lassen. Japan und Tokyo werden ein toller Gastgeber sein und wir alle hoffen, dass wir dieses Ereignis 2021 ohne die aktuellen Sorgen genießen können."

Kristina Vogel (Ex-Bahnradfahrerin): "Für alle war es klar: Die Olympischen Spiele werden verschoben... Im Moment, wo viele um Ihr Leben kämpfen, Menschen Angst um Ihre Existenzen haben, wie sollen da die Spiele stattfinden? Sport gibt der Gesellschaft so viel. Aber wir wollen alle Olympische Spiele genießen, wie sie sein können: märchenhaft, faszinierend, überraschend! Die Olympische Spiele haben Auswirkungen in die gesamte Welt. Mehr als nur die Medaillen, die ich schon um gewinnen durfte. Hier geht's nicht um irgendwelche Qualifikationswettkämpfe und Trainingslager... Ich bin froh, dass die Sportwelt nun eine Erleichterung hat. Planbarkeit, aufatmen und vor allem: Athleten, Trainer, Betreuer, die sich nicht mehr in Gefahr begeben müssen. Was für eine schwere und folgenreiche Entscheidung vom IOC und Japan. Ich freue mich auf atemberaubende Paralympische und Olympische Spiele 2020."

Marcel Nguyen (Turner): "Es gab keine Alternative. Hoffentlich können wir 2021 in Tokio ein großes Fest feiern - und dieses sinnlose Training im Garten hat nun ein Ende."

Faris Al-Sultan (DTU Bundestrainer): "Nachdem die Entscheidung jetzt gefallen ist, können wir uns gemeinsam mit den Athlet*innen, den Trainer*innen und den Betreuer*innen auf die neue Situation einstellen. Der Druck der Olympischen und Paralympischen Spiele im Sommer ist erstmal weg. Die große Herausforderung v.a. für die Athlet*innen besteht nun aber darin, die Motivation aufrechtzuerhalten. Die Trainingspläne und die Trainingssteuerung werden wir in Abstimmung mit den Heimtrainern entsprechend anpassen, so dass man relativ kurzfristig auch wieder in das Wettkampfgeschehen eingreifen kann, sobald dies wieder möglich ist."

Lena Meißner (DTU Athletensprecherin): "Für uns Athlet*innen ist die Ungewissheit nun endlich vorbei. In den letzten Wochen war ein normales Training einfach nicht möglich, es war schon eine sehr belastende Situation. Jetzt können wir uns erst einmal darauf konzentrieren, die Krise zu überstehen und unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden, nämliche die Kontakte auf ein Minimum zu beschränken. Und danach den Fokus auf Olympische Spiele in 2021 zu legen."