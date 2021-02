Sie befinden sich auf der Zielgeraden!

Nach Informationen von SPORT1 und F1-Insider.com sind sich Mercedes und Lewis Hamilton nach langem Hickhack endlich einig geworden. Formel-1-Weltmeister Hamilton, 2021 bisher noch ohne Vertrag, soll demnach einen Ein-Jahres-Vertrag mit einer Option auf eine zweite Saison unterschreiben.

De facto wäre das ein Zweijahresvertrag, wenn der Brite seinen Helm nicht vorher an den Nagel hängen will. Der neue Deal könnte – so erfuhr diese Webseite – schon kommende Woche bekanntgegeben werden.

Das Gehalt soll sich demnach kaum verändern (geschätzt werden bisher 40 Millionen Euro jährlich). Mercedes kommt dem Rekordweltmeister aber finanziell anders entgegen. Neu ist, dass er zwei Werbeflächen auf Helm und Overall selbst vermarkten kann.

"Verstappen-Klausel" im Hamilton-Vertrag

Getuschelt wird hinter den Kulissen auch über eine Klausel, wonach der 36-Jährige ein Mitspracherecht hat, wenn es um zukünftige Teamkollegen geht. In der Szene spricht man schon ganz offen von einer "Verstappen-Klausel".

Grund: Es ist ein offenes Geheimnis, dass der niederländische Red Bull-Pilot Max Verstappen auf der Zukunfts-Wunschliste von Mercedes-Teamchef Toto Wolff steht. Es sei ein Kompliment für Max, denn es zeige, vor wem Hamilton Respekt habe, wird die Klausel im Verstappen-Lager mit süß-saurer Miene kommentiert. (Rennkalender der Formel 1 2021)

Fest steht: Die Formel-1-Protagonisten atmen durch, wenn der Deal in den nächsten Wochen bekannt gegeben wird. Ex-Teamchef Eddie Jordan erklärt SPORT1 und F1-Insider.com: "Lewis ist der Superstar der Szene. Die Formel 1 braucht ihn absolut."

Jordan begrüßt Mercedes-Zugeständnisse

Jordan findet es auch richtig, dass Mercedes Zugeständnisse macht.

"Zehn Prozent der Teameinnahmen zu fordern ist absurd, das geht nicht, weil jeder ersetzbar ist. Aber dass Lewis zum Beispiel einen Teil der Fernsehgelder bekäme, fände ich durchaus vertretbar. Er verkauft die Formel 1 weltweit mit Abstand am meisten. Auch dass er das Recht hat, sich selbst zu vermarkten, finde ich gut. Denn er hat zum Beispiel einen Top-Sponsor wie Tommy Hilfiger zu Mercedes gelockt. Dafür hätte jeder gewöhnliche Vermittler zehn Prozent bekommen", so der Ex-Teamchef.

Auch bei Rechteinhaber Liberty wird die Nachricht für Erleichterung sorgen.

Hamilton einflussreicher Charakter der Formel 1

Sportchef Ross Brawn hat erst vor wenigen Tagen klargemacht: "Wir wollen, dass Lewis weitermacht. Er ist eine große Persönlichkeit im Sport. Er hat die Menschen – insbesondere im vergangenen Jahr – dazu gebracht, über eine Reihe von Themen nachzudenken, die sehr wichtig sind. Das war von unschätzbarem Wert. Lewis ist ein einflussreicher Charakter, er ist gut für unseren Sport und wahrscheinlich einer der wenigen Mega-Stars, die wir heute in der Formel 1 haben."

Auch der neue Deal mit Mercedes macht für den ehemaligen Ferrari-Technikchef und Mercedes-Teamboss Sinn. Brawn, der 2013 maßgeblichen Anteil hatte, dass der heute siebenmalige Weltmeister von McLaren zu Mercedes wechselte: "Er will alleiniger Rekordweltmeister werden und ich denke dafür hat er bei Mercedes die größten Chancen." (Alle Rennen der Formel 1 im LIVETICKER)

Mercedes kommentiert grundsätzlich keine Spekulationen.