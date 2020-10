Hinter dem einfachen "Unwohlsein" steckte also doch mehr dahinter: Wie Lance Stroll bekannt gab, wurde er nach dem Eifel-Grand-Prix auf dem Nürburgring positiv auf das Coronavirus getestet.

Das verriet der Racing-Point-Pilot nun in einer Instagram-Story.

Direkt nachdem er am Samstagmorgen über Magenbeschwerden klagte, hatte sich Stroll selbst isoliert und war gar nicht erst ins Fahrerlager der Formel 1 gegangen, schrieb Stroll weiter.

Nach seinem Heimflug ließ der Kanadier, der sehr kurzfristig durch Nico Hülkenberg ersetzt wurde, am Sonntagabend einen Coronavirus-Test machen lassen, der positiv ausfiel.

Stroll wird in Portugal starten

"Also habe ich mich in zehntägige Quarantäne begeben. Glücklicherweise waren meine Symptome aber ziemlich mild", erklärte Stroll.

Hülkenberg wird sich aber nicht auf einen erneuten Einsatz vorbereiten müssen, denn wie Stroll weiter schreibt: "Ich fühle mich in großartiger Form. Ich kann es nicht erwarten, wieder zum Team zu stoßen und in Portugal zu fahren."

© instagram.com/lance_stroll

Am Sonntag steht in der Formel 1 das zwölfte Saisonrennen in Portimao auf dem Programm (Rennen am Sonntag ab 14.10 Uhr im LIVETICKER).