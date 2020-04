Khabib Nurmagomedov hat den Kampf gegen Tony Ferguson bei UFC 249 abgesagt.

Der Russe erklärte via Instagram, dass er wegen der Folgen der Corona-Pandemie nicht zur Verfügung stehe.

Anzeige

"Es stellt sich heraus, dass die ganze Welt in Quarantäne sein sollte. Die Regierungen aller Länder, berühmte Leute in der Welt befehlen uns, alle Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten, um die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen und Menschen zu retten. Und Khabib ist der Einzige, der von diesen Maßnahmen ausgenommen ist und seinen freien Willen zeigen muss, um in der ganzen Welt herumzufliegen, um trainieren zu können?", fragte Khabib bei Instagram.

"Nur zum Zweck des Kampfes? Ich verstehe alles und bin definitiv mehr als ihr verärgert, den Fight abzusagen. Ich hatte viele Pläne nach dem Kampf, aber ich kann nicht alles kontrollieren. Die größten Länder und die größten Unternehmen unserer Zeit sind geschockt von dem, was passiert. Jeden Tag ändert sich die Situation unvorhersehbar. Aber Khabib muss immer noch kämpfen, wollt ihr das sagen? Passt auf euch auf und denkt euch in meine Lage."

Der 31-Jährige ist in seinen 28 UFC-Kämpfen noch ungeschlagen und wäre nun auf Ferguson (25-3-0) getroffen.

Fünfte Absage zwischen Khabib und Ferguson

Damit wird das Duell zum bereits fünften Mal abgesagt. Zunächst verhinderte eine Rippenverletzung Khabibs den Fight, danach musste Ferguson mit Lungenproblemen passen. Vor dem dritten Duell brach Khabib beim Wiegen zusammen, danach verhinderte eine Verletzung Fergusons das Duell. Nun also Khabibs freiwlliger Rückzug.

Laut ESPN soll die UFC bereits mit der Absage gerechnet und Ferguson ein Match gegen Justin Gaethje (21-2) angeboten haben, der am 11. Juli auch auf Superstar Conor McGregor treffen könnte.

UFC 249 findet am 18. April statt - da der geplante Austragungsort in New York aufgrund der Coronakrise allerdings nicht zur Verfügung steht, sucht die MMA-Liga noch nach einem neuen Ort. Präsident Dana White meinte jedoch in einem Podcast, dass das Event "auf jeden Fall irgendwo auf der Welt stattfinden werde".