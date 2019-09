Der World Boxing Council (WBC) gehört neben der WBA, WBO und IBF zu den vier führenden Profiboxverbänden.

Das WBC wurde 1963 in Mexiko-Stadt gegründet, wo es immer noch seinen Verbandssitz hat.

SPORT1 zeigt die aktuellen Weltmeister des WBC in der Übersicht:

Strohgewicht: Chayaphon Moonsri (Thailand) - seit November 2014

Ken Shiro (Japan) - seit Mai 2017

Charlie Edwards (Großbritannien) - seit Dezember 2018

Juan Francisco Estrada (Mexiko)- seit April 2019

Nordine Oubaali (Frankreich) - seit Januar 2019

Rey Vargas (Mexiko) - seit Februar 2017

Gary Russell jr. (USA) - seit März 2015

Miguel Berchelt (Mexiko) - seit Januar 2017

vakant

Jose Ramirez (USA) - seit März 2018

Shawn Porter (USA) - seit September 2018

Tony Harrison (USA) - seit Dezember 2018

Saul Alvarez (Mexiko) - seit September 2018

Anthony Dirrell (USA) - seit Februar 2019

Oleksandr Hwosdyk (Ukraine) - seit Dezember 2018

Oleksandr Ussyk - seit Januar 2018

Deontay Wilder (USA) - seit Januar 2015

Die bekanntesten Weltmeister des WBC:

Oleksandr Usyk: Der Ukrainer ist die absolute Nummer eins im Cruisergewicht. "The Cat" - so sein Kampfname - ist der bisher einzige Cruisergewichts-Boxer, der die Titel aller vier wichtigen Verbände inne hat. In 16 Kämpfen ist er noch ungeschlagen. Den Titel des WBC holte er sich im Januar 2018 durch einen Sieg gegen Mairis Briedis aus Lettland.

Deontay Wilder: Der US-Amerikaner mit der enormen Schlagkraft ist seit Januar 2015 Schwergewichts-Weltmeister des WBC. Seitdem verteidigte er den Titel bisher acht Mal. In 42 Profikämpfen ging er 41 Mal als Sieger aus dem Ring. 40 Kämpfe gewann er durch K.o. All den Siegen steht nur Unentschieden gegenüber.

Saul Alvarez: Im Mai schlug der Mexikaner den US-Amerikaner Daniel Jacobs und sicherte sich neben den Titeln der WBA und IBF auch den des WBC. Seine Kampfbilanz ist ein Indiz seiner Stärke: 52 Siege (35 K.o.), zwei Unentschieden, eine Niederlage.