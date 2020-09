Cristiano Ronaldo auf Rekordjagd!

Der Portugiese hat im Nations-League-Spiel gegen Schweden am Dienstag sein 100. Länderspieltor in seinem 165. Länderspiel geschossen. (Das Spiel im LIVETICKER)

Cristiano Ronaldo schreibt Geschichte

Der 35-Jährige ist der erste Spieler der Fußball-Geschichte, der diese Marke für ein europäisches Land erreicht.

CR7 traf in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Freistoß aus knapp 20 Metern. Doch mit einem Tor gab sich der Linksaußen nicht zufrieden, er erhöhte in der 72. Minute zum 2:0. (101. Länderspieltor)

Damit hat er in Tabelle der erfolgreichsten Länderspieltorschützen aller Zeiten nur noch einen Spieler vor sich - Ali Daei. Der ehemalige Bayern-Spieler traf während seiner Karriere 109-mal für den Iran.

Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis sich Ronaldo auch diese Bestmarke sichert.

Sein erster Treffer für die Seleção Portuguesa de Futebol gelang ihm einst im Alter von 19 Jahren, als er bei der EM 2004 im eigenen Land im Gruppenspiel gegen Griechenland traf.