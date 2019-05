Der Vatikan bekommt ein offizielles Frauen-Fußballteam.

Das internationale Debüt feiert die Frauenmannschaft am 22. Juni in Wien in einem Spiel gegen die Frauen des FC Mariahilf.

"Wir haben die Einladung aus Wien erhalten und freuen uns sehr auf dieses Match. Der Wiener Erzbischof, Kardinal Christoph Schönborn, hat uns versichert, dass der FC Mariahilf eine seriöse Mannschaft ist, die auch im Wohltätigkeitsbereich stark engagiert ist. Nach dem Freundschaftsmatch wollen wir ein Rückspiel im Vatikan organisieren", sagte Vatikans Fußballverantwortlicher Danilo Zennaro bei der österreichischen Presseagentur APA.

Der Kader umfasst 25 Spielerinnen, die entweder Mitarbeiterinnen des Vatikans oder Angehörige von Vatikan-Angestellten sind.

Sport mit langer Tradition

"Die Zahl der Mitarbeiterinnen im Vatikan wächst immer mehr. Jeder vierte Mitarbeiter des Vatikans ist inzwischen ein Frau. Wir lassen uns von den Worten des Papstes inspirieren, der immer wieder die große soziale Relevanz des Sports hervorhebt", erklärte Zennaro weiter.

Sport hat im Vatikan eine lange Tradition. Bereits 1521 wurde im Belvedere-Hof eine Art Rugby gespielt - im Beisein des Papstes Leo X.

Die älteste bestehende vatikanische Fußballmannschaft gründete sich im Jahr 1966. Es ist die Auswahl der Vatikanischen Museen, die auch in der vatikanischen Liga spielt.

Da der Kleinstaat keinen Fußballplatz vorweisen kann, der den FIFA-Normen entspricht, ist der Vatikan kein Mitglied der FIFA oder UEFA.