Mesut Özil ist nach seiner endgültigen Ausbootung beim FC Arsenal seit einigen Tagen bei Twitter sehr aktiv.

Mehrmals täglich äußert sich der 32 Jahre alte Angestellte des FC Arsenal zu Themen.

Während des Spiels seiner Teamkollegen in der Europa League bei Rapid Wien (2:1) lieferte der Ex-Nationalspieler seinen Anhängern quasi einen Liveticker bei dem sozialen Netzwerk (Nach der Ausbootung: Wie geht es mit Özil weiter?)

So baute er auch Bernd Leno nach seinem Patzer schnell wieder auf. Der deutsche Torhüter hatte in der 51. Minute das 0:1 verschuldet, indem er dem Torschützen Taxiarchis Fountas den Ball quasi in die Füße spielte.

"Kopf hoch, Kumpel! Wir haben noch genug Zeit, die Partie zu drehen. Kommt jetzt, Gunners!", schrieb Özil wenige Momente nach dem Gegentreffer.

Özil feiert Luiz und Aubameyang ab

Özil lag mit seiner Einschätzung richtig, auch weil ein weiterer Patzer Lenos in der 59. Minute folgenlos blieb.

Wenig später vermeldete der Spielmacher seinen Fans dann positivere Nachrichten. Erst bejubelte der aussortierte Star seinen Teamkollegen David Luiz für den Ausgleich (70.) und verbreitete dann nach dem 2:1 von Pierre-Emerick Aubameyang ein Bild des Gabuners mit einer Batman-Maske (74.).