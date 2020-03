Im Schatten der Coronakrise hat der englische Rekordmeister Manchester United einen großen Schritt in Richtung Europa-League-Viertelfinale gemacht.

Die Mannschaft von Teammanager Ole Gunnar Solskjaer setzte sich im Achtelfinal-Hinspiel beim österreichischen Vertreter Linzer ASK vor leeren Rängen mit 5:0 (1:0) durch. Odion Ighalo (28.), Daniel James (58.), Juan Mata (82.), Mason Greenwood (90.+2) und Andreas Pereira (90.+3) erzielten die Treffer für die Red Devils.

Rückspiel in Manchester fraglich

Ob das Rückspiel in der kommenden Woche in Manchester stattfinden wird, ist allerdings noch unklar. Am Dienstag beraten die Europäische Fußball-Union (UEFA), Vertreter der Mitgliedsverbände, die Vorstände der Klubvereinigung ECA und der Vereinigung der europäischen Ligen sowie der Spielergewerkschaft FIFPro bei einem Krisengipfel über den Fortgang aller "nationalen und europäischen Wettbewerbe, einschließlich der EURO 2020".

Aufgrund der fortschreitenden Verbreitung des Virus hatte die österreichische Staatsregierung am Dienstag Outdoor-Veranstaltungen mit mehr als 500 Zuschauern vorerst bis Anfang April ausgesetzt, der Spielbetrieb in den beiden höchsten nationalen Ligen ruht.

Auch Basaksehir Istanbul feierte einen Sieg, die Türken gewannen vor eigenen Fans mit 1:0 gegen den FC Kopenhagen. Edin Visca traf spät vom Elfmeterpunkt zum umjubelten Sieg. (Service: Spielplan der UEFA Europa League)