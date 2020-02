Bei der Schweigeminute vor dem Spiel in der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Salzburg hat es erneut eine Ruhestörung durch einen Zuschauer gegeben.

Während in der Commerzbank Arena beide Mannschaften am Mittelkreis standen, um den Opfern des Terroranschlags von Hanau zu gedenken, stimmte ein Zuschauer die deutsche Nationalhymne an.

Schnell reagierten andere Fans mit Zwischenrufen wie "Halt die Fresse" um die Aktion zu unterbinden.

Erinnerungen an Halle

Die Geschehnisse erinnern an eine Schweigeminute vor dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft im Oktober letzten Jahres. Nach einem Attentat in Halle (Sachsen-Anhalt) hatte ebenfalls ein Zuschauer die Nationalhymne angestimmt.

Auch damals wurde der Zuschauer von anderen Fans zum Schweigen gebracht.

Am Mittwochabend hatte ein Mann in Hanau, etwa 25 Kilometer von Frankfurt entfernt, zehn Menschen und anschließend sich selbst getötet. Die Staatsanwaltschaft vermutet einen rechtsradikalen und rassistischen Hintergrund.