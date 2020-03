Das Finale der Europa League 2022 findet in der Puskas Arena in Budapest statt. Dies beschloss das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Montag auf seiner Sitzung in Amsterdam.

Das Stadion in der ungarischen Hauptstadt, das auch Spielort der EM im Sommer ist, war im vorigen November eröffnet worden und bietet 67.215 Zuschauern Platz.

Bereits im vergangenen September hatte die UEFA das Champions-League-Finale 2022 an München vergeben.

Wie das UEFA-Exko ebenfalls am Montag festlegte, findet das Champions-League-Endspiel der Frauen 2022 in Turin statt, im folgenden Jahr ist Eindhoven Gastgeber.

Der Super Cup der UEFA wird in zwei Jahren in Helsinki gespielt, 2023 ist das russische Kasan Austragungsort.