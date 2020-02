Bayer Leverkusen hat in der UEFA Europa League einen kleinen Schritt Richtung Achtelfinale gemacht.

Im Heimspiel gegen den FC Porto gelang der Werkself ein knapper 2:1-Sieg. Nun gilt es diesen Vorsprung im Rückspiel in der nächsten Woche zu verteidigen. (Europa League: FC Porto - Bayer Leverkusen, kommenden Donnerstag ab 18.55 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Weil auch der VfL Wolfsburg gegen Malmö FF gewinnt, feierten auf europäischer Bühne in dieser Woche alle fünf deutschen Teams einen Sieg.

Das Spiel in der BayArena begann fad. Die erste Chance gehörte dann den Leverkusenern. In der 17. Minute krachte eine Direktabnahme von Kai Havertz an den Querbalken. Fortan übernahm die Werkself das Geschehen.

Schiedsrichter steht zweimal im Mittelpunkt

Nach einer knappen halben Stunde war es dann Lucas Alario, der den Vorzug vor Leon Bailey erhielt, der Bayer in Führung brachte (29.). Eine von Kerem Demirbay verlängerte Flanke beförderte der Stürmer per Kopf ins Tor. Es folgte Verwirrung. Schiedsrichter Slako Vincic ließ den Treffer durch den Videoassistenten überprüfen. Kurz später malte er das imaginäre Viereck in die Luft, hob den Arm und entschied auf Abseits. Doch der Unparteiische stoppte die Ausführung des Freistoßes wieder. Nach erneuter Beratung mit seinen Assistenten gab Vincic das Tor doch.

Wirklich gefährlich wurde Porto bis zur Halbzeit nicht. Leverkusen dominierte und konnte per schnellem Umschaltspiel nach der Pause erhöhen. Den durch Kevin Volland herausgeholten Elfmeter verschoss Kai Havertz allerdings kläglich. Weil Portos Torhüter Agustín Marchesín sich aber zu früh von der Linie bewegte, wurde der Strafstoß wiederholt. Im zweiten Versuch machte es Havertz besser und stellte auf 2:0.

Dann ließ die Werkself allerdings nach. In der 73. Minute verkürzte Zé Luís für die Portugiesen, die in der Schlussphase mächtig Druck aufbauten.

Leverkusen will den Europa-Bann brechen

Mit dem knappen 2:1-Sieg im Rücken geht es für Leverkusen nun am Wochenende in der Bundesliga gegen den FC Augsburg. (Bundesliga: Bayer Leverkusen - FC Augsburg, am Sonntag ab 15.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) Bei einem Sieg könnte die Werkself an Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund vorbei auf Platz drei ziehen.

Im Rückspiel in der Europa League am kommenden Donnerstag würde dem FC Porto dann ein 1:0-Sieg reichen. Grund ist das erzielte Auswärtstor in Leverkusen. Sollte die Werkself in Portugal treffen, bräuchte Porto mindestens zwei Treffer für die Verlängerung.

Andernfalls würde Bayer Leverkusen erstmals seit 2017 wieder in ein europäisches Achtelfinale einziehen.