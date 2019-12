Mit dem 2:1-Erfolg beim FC Arsenal am vergangenen Spieltag in der Europa League hat Eintracht Frankfurt einen großen Schritt in Richtung KO-Phase gemacht.

Nun kommt Vitória Guimarães nach Frankfurt. Sollte der SGE ein Sieg über die Portugiesen gelingen, wäre der Einzug in die nächste Runde perfekt.

Sieg über Arsenal der Türöffner

Dank des 2:1-Erfolgs am letzten Spieltag beim FC Arsenal hat die Eintracht den Einzug in die KO-Phase der Europa League wieder in der eigenen Hand.

Daichi Kamada drehte den 0:1-Halbzeitrückstand mit einem Doppelpack innerhalb von neun Minuten in eine 2:1-Führung. Dabei blieb es bis zum Ende.

Alles noch möglich

Mit einem Sieg über Vitória Guimarães wäre die SGE sicher für die KO-Phase qualifiziert. Bei einer Niederlage und einem Sieg von Standard Lüttich gegen den FC Arsenal wäre Frankfurt aber raus.

Sollte Frankfurt gewinnen und Lüttich den FC Arsenal schlagen, wäre die Truppe von Adi Hütter sogar Gruppensieger - es ist also noch alles möglich. (Tabelle: Europa League)

Europa League: Eintracht Frankfurt - Vitória Guimarães ab 18:55 Uhr im LIVETICKER

Aufstellung Eintracht Frankfurt - Vitória Guimarães:

Frankfurt: Rönnow - Hinteregger, Abraham, Hasebe - Kostic, Da Costa, Rode, Sow, Kamada - Silva, Paciencia

Guimarães: Miguel Silva - Florent Hanin, Pedro Henrique, Frederico Venâncio, Víctor García - Pêpê, Al Musrati, Denis Will Poha - Davidson, Rochinha, André Pereira

So können Sie Frankfurt - Guimarães LIVE verfolgen:

Stream: DAZN

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App