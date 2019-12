Seit Donnerstagabend ist klar: drei deutsche Teams stehen in der K.o.-Runde der Europa League 2019/20.

Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg haben sich in ihrer Gruppe behauptet und schauen nun gespannt der Auslosung für das Sechzehntelfinale entgegen. Bayer Leverkusen kommt als Drittplatzierter aus der Champions League in den Lostopf.

Dagegen blamierte sich Borussia Mönchengladbach gegen Basaksehir und verpasste die K.o.-Runde.

Deutschen Teams drohen Hammerlose

Diese steht am Montag, den 16. Dezember in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon an.

Mit von der Partie sind die 12 Gruppensieger, sowie die 12 Gruppenzweiten der Gruppenphase. Zudem kommen die acht Drittplatzierten der Champions-League-Gruppen hinzu.

Die Hinspiele sind für Donnerstag, den 20. Februar, angesetzt. Die Rückspiele finden am 27. Februar statt. Die Anstoßzeiten sind 18:55 Uhr und 21:00 Uhr MEZ, genauso wie in der Gruppenphase. Das Achtelfinale wird am 28. Februar ausgelost.

Den deutschen Teams drohen schon in der ersten K.o.-Runde echte Brocken. Die Vereine werden in zwei Lostöpfe aufgeteilt, die 12 Gruppensieger und vier besten Gruppendritten aus der UEFA Champions League sind in Lostopf 1.

SPORT1 zeigt die Lostöpfe.

Lostopf 1

Celtic Glasgow

Espanyol Barcelona

FC Sevilla

Malmö FF

FC Basel

LASK

FC Arsenal

FC Porto

KAA Gent

Istanbul Basaksehir

Sporting Braga

Manchester United

Ajax Amsterdam

Benfica Lissabon

Inter Mailand

RB Salzburg

Lostopf 2

Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt

VfL Wolfsburg

APOEL Nikosia

FC Kopenhagen

FC Getafe

Sporting Lissabon

CFR Cluj

Glasgow Rangers

Ludogorez Rasgrad

AS Rom

Wolverhampton Wanderers

AZ Alkmaar

FC Brügge

Olympiakos Piräus

Schachtar Donezk

Die Teams aus Lostopf 1 haben im Rückspiel Heimrecht.

Kein Team kann auf einen Klub aus der gleichen UEFA-Europa-League-Gruppe oder dem gleichen Nationalverband treffen.

Weitere Einschränkungen werden im Vorfeld der Auslosung bekanntgegeben.