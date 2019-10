Vor dem Europa-League-Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Istanbul Basaksehir (1:1) kam es vor dem Stadion zu unschönen Szenen.

Wie die Fanhilfe Mönchengladbach via Twitter mitteilte, gab es offenbar massive Auseinandersetzungen und Probleme zwischen den Gladbach-Fans und der türkischen Polizei in Istanbul. Die Anhänger des Bundesligisten wurden von den türkischen Behörden dazu verpflichtet, den Weg zum Stadion gesammelt in Bussen anzutreten.

Anzeige

"Die Anhänger müssen geschlossen zum Stadion fahren", schimpfte Gladbachs Manager Max Eberl bei Nitro. "Hier wurden eigene Regeln erfunden. Das ist nicht der Sport, den ich haben möchte. In Europa sollte man Fußballfeste feiern und nicht Schikanen erleben."

Gladbach-Fans offenbar festgenommen

Der Buskonvoi soll mit deutlicher Verspätung losgefahren und erst kurz vor Anpfiff am Stadion angekommen sein, woraufhin es zu einem Gedränge am Eingang kam. Hunderte Gladbach-Fans sollen nicht ins Stadion gelassen worden sein, einige Anhänger wurden offenbar sogar festgenommen.

DAZN gratis testen und die Europa League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Aber damit nicht genug. Zudem soll die Polizei Fahnen beschlagnahmt haben. Zuvor wurde allerdings nicht mitgeteilt, dass keine Fahnen erlaubt sind. Laut Fanhilfe soll unter anderem eine Fahne abgelehnt worden sein, auf der das Mönchengladbacher Stadtwappen zu sehen ist. Der Grund: Der abgebildete St. Vitus stelle ein christliches Symbol dar, was unerwünscht sei.