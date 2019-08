Schock für Eintracht Frankfurt: Beim Rückspiel der Europa-League-Qualifikation gegen den FC Vaduz (1:0) hat Marco Russ verletzt den Platz verlassen müssen. Er war ohne gegnerische Einwirkung liegen geblieben und anschließend mit medizinischer Betreuung humpelnd vom Feld gegangen.

Sportdirektor Bruno Hübner sprach in der Halbzeit bei RTL Nitro von einem möglichen "Achillessehnenriss". Die Eintracht verkündete den Verdacht ebenso bei Twitter.

Anzeige

Bobic: "Hat schon Schlimmeres erlebt"

Noch bleibt es bei einem Verdacht, die genaue Diagnose steht noch aus. In jedem Fall ist es ein weiterer schwerer Rückschlag für Russ, der innerhalb seiner Karriere von diversen gesundheitlichen Problemen geplagt war.

"Es tut mir unheimlich leid für ihn, er ist ein Musterprofi", sagte Sportvorstand Fredi Bobic nach dem Spiel. "Morgen sind die Untersuchungen, es sieht nicht gut aus. Er hat zu mir aber schon gesagt, dass er schon Schlimmeres erlebt hat."

Jetzt das aktuelle Trikot von Eintracht Frankfurt bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Russ lässt Krebserkrankung hinter sich

2016 erkrankte Russ an Hodenkrebs, der 2016 eine Operation und zwei Chemo-Therapien nötig machte. Russ fehlte von Mai bis Dezember, kehrte aber noch im selben Jahr zurück - nicht nur ins Leben, sondern auch auf den Platz.

Im März 2019 hatte der 34-Jährige schon einmal wegen Achillesfersenproblemen gefehlt, die ihn einen Monat außer Gefecht setzten. Falls es sich diesmal wirklich um einen Riss handelt, würde die Ausfallzeit deutlich länger betragen.

"Es ist sehr schade für Marco, er hat heute seit langer Zeit mal wieder von Anfang an gespielt", meinte Torwart Kevin Trapp. "Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist und er den Kopf oben behält. Marco ist in der Kabine und im Verein sehr wichtig."