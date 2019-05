Henrikh Mkhitaryan wird dem FC Arsenal im Finale der EL gegen Chelsea nicht zur Verfügung stehen © Getty Images

Arsenals Henrikh Mkhitaryan verzichtet aus politischen Gründen auf die Teilnahme am EL-Finale in Baku. Sein Klub will ein Zeichen setzen, doch die UEFA reagiert.