Noch einen Tag bis zum großen Showdown!

Nach dem überzeugenden 4:2-Sieg der deutschen Nationalmannschaft im zweiten Gruppenspiel der EM 2021 gegen Portugal steht am letzten Gruppenspieltag am Mittwoch das Duell mit Ungarn an. (Deutschland - Ungarn am Mittwoch ab 21.00 Uhr im LIVETICKER)

Ein Remis gegen den Tabellenletzten genügt für das sichere Weiterkommen. Doch gegen den Außenseiter der Gruppe will das Team von Joachim Löw nichts anbrennen lassen und den zweiten Sieg einfahren - zumal ein Gruppensieg und damit ein vermeintlich schwächerer Achtelfinalgegner mit einem Erfolg noch möglich wäre. (EM: Alle Tabellen der EM 2021)

Rund um das Spiel gibt es eine Debatte um die Beleuchtung der Münchner Arena. Die UEFA hat es untersagt, dass die Spielstätte am Mittwoch in Regenbogenfarben leuchten darf. Dieses Verbot hat bereits für reichlich Kritik in Richtung UEFA gesorgt. Im ZDF erklärte Löw: "Wir hätten uns so ein Zeichen gewünscht, aber die UEFA hat anders entschieden. Unsere Mannschaft steht für Vielfalt. Mir persönlich und uns ist noch viel wichtiger, dass man diese Werte auch lebt. Das macht unsere Mannschaft."

Äußert sich Löw auch in der PK zu der UEFA-Entscheidung? Auch Mats Hummels ist Teil der Pressekonferenz und dürfte sich zu diesem Thema äußern.

Dazu blickt Fußball-Deutschland mit banger Miene auf die angeschlagenen Spieler nach dem Spiel gegen den Europameister. Insbesondere die Personalie Thomas Müller ist besorgniserregend. Nach SPORT1-Informationen fällt der Bayern-Star für das Duell mit Ungarn sicher aus. Bestätigt Löw den Ausfall? Und wie sieht es bei den anderen Spielern aus?

SPORT1 begleitet die DFB-PK mit Hummels und Löw ab 19.45 Uhr im LIVETICKER.

+++ Löw über Musiala +++

"Morgen wird er auf der Bank sein. Er muss noch ein bisschen lernen, das ist auch eine andere Drucksituationen. Im Training sieht man seine Klasse und viele Dinge die gut sind. Er hat ein paar Wochen gehabt, wo der die Abläufe gesehen hat. Er wird selbstbewusster und klarer in seinem Spiel. Er hat sich besser an Tempo und Mitspieler gewöhnt. Er hat Fortschritte gemacht und hat es verdient, morgen auf der Bank zu sein."

+++ Löw über Sané +++

Auf SPORT1-Nachfrage: "Er war enttäuscht, wenn er nicht von Anfang an spielt. Die Energie und die Traininsleistungen sind auch von ihm sehr gut. Dass er Weltklasse-Qualitäten hat, weiß man. Er hat sich im vergangenen Jahr in der Defensivleistungen verbessert. Seine Trainingsleistungen waren okay und gut. Wenn er seine Chance bekommt, wird er auch da sein."

+++ Löw über Ungarn +++

"Den Gegner kennen wir sehr gut. Sie sind ein Muster an Konstanz, können Gegner durch ihre Defensivarbeit zur Verzweiflung bringen. Sie haben große läuferische Qualitäten und sind defensiv sehr gut geschult. Dieses Spiel wird nicht so offen sein wie gegen Portugal. Es wird möglicherweise nicht so viele Torraumszenen geben. Ungarn verlegt sich stark auf Defensivarbeit und Konter. Es kann sein, dass man in so einem Spiel Geduld braucht. So ein Gegner muss vielleicht erstmal müde gespielt werden. Wenn man die ersten beiden Spiele gesehen hat, weiß man, warum Ungarn auch noch eine Chance hat, sich für das Achtelfina

e zu qualifizieren."

+++ Löw über einen Müller-Ersatz +++

"Zunächst werden wir bis morgen Nachmittag abwarten und dann eine Entscheidung fällen. Es gibt mehrere Varianten. Die Mannschaft erfährt die Aufstellung immer zuerst von mir."

+++ Löw über die Diskussion über die Regenbogen-Arena +++

"Ich hätte mich sehr gefreut, wenn diese Lichter angegangen wären. Es ist wichtig, dass bei uns sportlich die Lichter nicht ausgehen. Bei aller Wichtigkeit von Symbolen: Wichtig ist für mich, dass diese Dinge auch gelebt werden. Das ist in unserer Mannschaft der Fall. Wir haben in der Vergangenheit Zeichen gesetzt und werden das auch in Zukunft tun."

+++ Löw über Personalsituation +++

"Alle Spieler wie Mats Hummels, Ilkay Gündogan, Robin Gosens haben heute wieder mit der Mannschaft trainiert. Einzig Thomas Müller nicht, natürlich auch Lukas Klostermann nicht. Bei Müller müssen wir abwarten, er wird sich morgen Früh nochmal einem Test unterziehen, dann wird man sehen und entscheiden, ob er einsatzfähig sein wird oder nicht."

+++ Herzlich Willkommen +++

In wenigen Augenblicken geht es los.

+++ UEFA verbietet Regenbogenbeleuchtung der Münchner Arena gegen Ungarn +++

"Die UEFA ist gemäß ihrer Satzung eine politisch und religiös neutrale Organisation. Angesichts des politischen Kontextes dieses speziellen Antrags – eine Botschaft, die auf eine Entscheidung des ungarischen nationalen Parlaments abzielt – muss die UEFA diesen Antrag ablehnen", hieß es vom Verband.