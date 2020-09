Nach dem Skandal rund um Toni Leistner beim DFB-Pokalspiel zwischen Dynamo Dresden und dem Hamburger SV (4:1) hat sich die Ehefrau des HSV-Verteidigers zu Wort gemeldet.

"Was viele leider immer wieder vergessen. Auch hinter dem Profifußballer Toni Leistner steckt ein Mensch wie du und ich. Ein Papa und Ehemann. Was meiner Meinung gestern gezeigt wurde, ist ein massives Problem der heutigen Gesellschaft", schrieb Josefin Leistner in einem Instagram-Beitrag.

"Die vermeintliche Anonymität im Netz, oder im Falle von gestern hinter hohen Fußballmauern, wird ausgenutzt, um grundlos (!) fremde Menschen zu beleidigen und zu beschimpfen. Wichtig ist meiner Meinung nach, solche Menschen nicht als den Verein 'Dynamo Dresden' zu sehen, sondern vielmehr diesen Menschen, als Teil eines großen Problems."

Dazu setzte sie die Hashtags "Stop Hating", "Stop Bullying" und "Stop Mobbing" und stellte ein Video hinzu, wie sich ihr Ehemann bei einem Spaziergang um die gemeinsame Tochter kümmert.

Leistner schubst Dresden-Anhänger

Der Verteidiger hatte nach dem Pokalaus am Montag die Zuschauertribüne betreten und einen Dresdner Anhänger zu Boden geschubst. Dieser hatte ihn und auch seine Familie zuvor laut eigener Aussage massiv beleidigt.

Am Abend entschuldigte sich der 30-Jährige für sein Verhalten, auch Dynamo Dresden ergriff Partei für seinen Ex-Spieler und kündigte an, den "Fan" ausfindig machen zu wollen.