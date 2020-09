Der deutsche Vizemeister startet in die Saison - und das gleich mit einem Derby.

In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft Borussia Dortmund im Ruhrpott-Klassiker auf den Drittligisten MSV Duisburg. Die Partie schließt die erste Pokalrunde. (MSV Duisburg - Borussia Dortmund am Montag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

MSV-Coach Torsten Lieberknecht freut sich auf das Pokalspiel, auf den Gegner blickt er fast ehrfürchtig: "Ich habe vorm Zeugwart keine Angst, aber vor allen anderen. Vor wem soll ich da warnen? Ich habe die ganze Truppe von Dortmund gar nicht zusammenbekommen."

300 Zuschauer sind in der Schauinsland-Reisen-Arena zugelassen. Für Lieberknecht das einzige Manko: "Es ärgert mich schon irgendwo, dass wir bei solch einem Super-Los nur vor 300 Zuschauern spielen", sagte der 47-Jährige im Gespräch mit SPORT1.

BVB - MSV Duisburg: Statistik spricht für Duisburg

Gegen den großen Favoriten braucht der MSV laut dem Coach eine "Top-Top-Leistung". Vielleicht hilft ja auch ein Blick in die Vergangenheit.

Denn die Pokal-Historie für Duisburg: Im Halbfinale der Saison 1974/75 erzielte MSV-Ikone Bernard "Ennatz" Dietz in der Verlängerung im bislang einzige Pokalduell den 2:1-Siegtreffer im Wedau-Stadion gegen die Schwarz-Gelben.

Auch Hamburg und Bielefeld gefordert

Mit Arminia Bielefeld ist am Montag noch ein weiterer Bundesligist im Einsatz. Der Aufsteiger bekommt es mit dem Viertligisten Rot-Weiss Essen zu tun. (RW Essen - Arminia Bielefeld am Montag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Der Hamburger SV - der den Aufstieg in die Bundesliga in der vergangenen Spielzeit knapp verpasste - ist bei Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden gefordert. (Dynamo Dresden - Hamburger SV am Montag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

DFB-Pokal - Die Spiele im Überblick:

Dynamo Dresden - Hamburger SV (18.30 Uhr)

RW Essen - Arminia Bielefeld (18.30 Uhr)

Würzburger Kickers - Hannover 96 (18.30 Uhr)

MSV Duisburg - Borussia Dortmund (20.45 Uhr)

