Verlängern oder verkaufen?

Robert Lewandowski ist vertraglich noch zwei Jahre an den FC Bayern gebunden. (BERICHT: Grund zur Sorge? Lewandowski bricht Training ab)

Doch um den Weltfußballer, der mit 39 Treffern kurz davor steht, den 40-Tore-Rekord von Gerd Müller zu knacken, halten sich hartnäckige Gerüchte: Real Madrid, Chelsea, Manchester City. Sie alle sollen Interesse an der 32 Jahre alten Tormaschine der Münchner haben. (BERICHT: Lewandowski-Berater offen für Bayern-Abschied)

Klare Ansage von Rummenigge zu Lewandowski

Zuletzt soll sein Berater Pini Zahavi bei den Bayern-Bossen bereits nachgefragt haben, ob ein Verkauf denkbar ist. Zumal sein potentieller Nachfolger Erling Haaland im Sommer 2022 möglicherweise für rund 75 Millionen Euro Ablöse zu haben sein wird. In der neuen Folge des SPORT1 Podcasts "Meine Bayern-Woche" gibt es Aufklärung, denn Karl-Heinz Rummenigge meldet sich zu Wort!

"Klar bleibt der. Wer verkauft einen Spieler, der 60 Tore pro Jahr macht?", sagt der Bayern-Boss deutlich!

Elber wünscht sich Lewandowski noch lange bei Bayern

Stürmer-Legende Giovane Elber macht sich bei seiner Podcast-Premiere ebenfalls für den Verbleib des Super-Stürmers stark, bestenfalls für eine Vertragsverlängerung über 2023 hinaus.

"Einen wie Lewandowski gibt es nicht auf dieser Welt. Es ist Wahnsinn, wie er in den letzten Jahren gespielt hat, wie viele Tore er geschossen hat. Er verdient es, der weltbeste Fußballer zu sein", sagt Elber: "Ich wünsche mir, dass Lewandowski noch lange beim FC Bayern bleibt."

Was Rummenigge zu den Zahavi-Gerüchten sagt, welche Tipps Elber von Legende Gerd Müller erhalten hat und wie der Brasilianer über Haaland, Eric Maxim Choupo-Moting und Fiete Arp denkt, erfahrt ihr in der neuen Folge von "Meine Bayern-Woche" (erscheint diesen Freitag). Die darf kein Bayern-Fan verpassen!