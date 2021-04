Nationalspieler Ilkay Gündogan von Manchester City hat vor zu großer Langeweile in der Fußball-Bundesliga gewarnt.

"Der Bundesliga wünsche ich, dass Dortmund oder auch RB Leipzig mittelfristig noch mit dem FC Bayern mithalten können. Sollten sich die Bayern von der Konkurrenz noch weiter absetzen die nächsten Jahre, dann kann man davon ausgehen, dass die Liga auch für das internationale Publikum leider uninteressanter wird", sagte Gündogan den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Rekordmeister Bayern München steuert in dieser Spielzeit auf den neunten Meistertitel in Serie zu.

Gündogan: Premier League besser als Bundesliga

Nicht nur deswegen schätzt Gündogan die Qualität in der Premier League höher ein.

"Ich denke, dass wir hier in England mehr Qualität in der Liga haben. Nicht nur in der Spitze, sondern vor allem auch im Mittelfeld der Tabelle bei den Teams, die gar nicht international spielen. Die Top-Teams sind zudem auch längst mit den besten Trainern der Welt ausgestattet", sagte der Mittelfeldspieler.

Gündogan trifft mit City am Dienstagabend im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League auf seinen Ex-Klub Borussia Dortmund (Champions League: Manchester City - Borussia Dortmund ab 21 Uhr im LIVETICKER)