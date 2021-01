Der 1. FC Köln trägt seine Heimspiele im RheinEnergieSTADION aus © Imago

SID Lesedauer: 2 Minuten

Der 1. FC Köln zieht aufgrund der finanziellen Einbußen offenbar Staatshilfen in Erwägung. Man will die Hilfen aber aktuell nicht in Anspruch annehmen.