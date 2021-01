Die Allianz Arena wird an diesem Wochenende bunt aufleuchten!

Anlässlich des "Erinnerungstags im deutschen Fußball" will der FC Bayern damit ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen und für mehr Toleranz in unserer Gesellschaft sensibilisieren.

Dafür wird unter anderem beim Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag das Stadion in den Regenbogenfarben rot, orange, gelb, grün, blau und violett leuchten. (FC Bayern vs Hoffenheim am Samstag ab 15.30 Uhr im Liveticker)

"Mia san bunt!"

Auch der Innenraum der Arena wird entsprechend bunt gestaltet und Manuel Neuer wird eine Kapitänsbinde in den Farben tragen, die für Vielfalt stehen.

"Der FC Bayern steht als weltoffener Verein für Toleranz und Vielfalt. In dieser Welt dürfen Homophobie, Hass und Ausgrenzung egal welcher Art keine Rolle spielen. Ich habe es schon oft gesagt und wiederhole es sehr gerne: Mia san bunt!", sagte FCB-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zu dieser Aktion.

Der "Erinnerungstag im deutschen Fußball" ist an den Internationalen Holocaust-Gedenktag am 27. Januar angelehnt. In diesem Jahr liegt der Themenschwerpunkt der Aktion "!NieWieder" auf der gleichgeschlechtlichen Liebe.

