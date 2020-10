SPORT1 präsentiert die interaktive Liveshow "WNTT - WE NEED TO TALK" mit Maik Nöcker © SPORT1

München - In der neuen Folge WNTT - We Need To Talk diskutiert Maik Nöcker mit seinen Gästen über den Eklat um Youssoufa Moukoko und den Fußball der Zukunft - ab 22 Uhr LIVE auf SPORT1.