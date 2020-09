Ex-Keeper Tim Wiese hat Werder Bremen nach dem Fehlstart in der Fußball-Bundesliga vorgeworfen, aus Niederlagen nicht die richtigen Konsequenzen zu ziehen.

Werde Deutschlands Tippkönig! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Anzeige

"Die Stimmung ist gleich wieder am Boden", sagte der frühere Werder-Kapitän der Sport Bild: "Doch bei Werder haben sich alle lieb, es läuft alles so weiter wie bisher."

Werder hatte beim Liga-Auftakt am Wochenende zu Hause gegen Hertha BSC eine 1:4-Niederlage kassiert. Für Wiese auch eine Folge der Vorbereitung. "Es wurde nur gegen unterklassige Gegner oder Erstligisten aus wesentlich schwächeren Ligen gespielt. Da hieß es: Läuft doch alles super."

Wiese wetterte weiter: "Man hat sich von der Vorbereitung blenden lassen."

Am zweiten Spieltag tritt der Beinahe-Absteiger der vergangenen Saison am Samstag beim ebenfalls kriselnden bei Schalke 04 an.