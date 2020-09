Eine Woche vor Saisonbeginn steht für Borussia Dortmund der letzte Härtetest an.

In Brackel treffen die Schwarz-Gelben auf Sparta Rotterdam, ehe am 14. September im DFB-Pokal gegen den MSV Duisburg das erste Pflichtspiel für den BVB ansteht.

SPORT1 begleitet die Generalprobe von Marco Reus und Co. im LIVETICKER ab 16.45 Uhr.

Marco Reus führt die Borussia als Kapitän in den Test. Es ist das erste Spiel nach monatelanger Verletzungspause.

+++ Keine Tore nach 45 Minuten +++

45. Minute. Die erste Hälfte ist rum. Ohne Tore gehen die Teams in die Kabine. Die letzte Chance verballert Can aus 16 Metern. An der Effizienz muss Favre auf jeden Fall noch arbeiten.

+++ Letzter Pass kommt nicht an +++

40. Minute: Das Manko der Borussia ist ganz klar der letzte Pass, der häufig nicht ankommt. Dadurch kommt die Favre-Elf trotz der drückenden Überlegenheit kaum zu klaren Chancen.

+++ BVB sucht die Lücke +++

30. Minute: Fast wie beim Handball spielt sich der BVB die Kugel rund um den Strafraum hin und her. Noch hat Sparta aber bislang alle Versuche der Borussia zunichte gemacht.

+++ Reus verpasst die Führung +++

21. Minute: Jetzt hätte es fast geklingelt - und Marco Reus wäre der Torschütz gewesen. Mit einem Reflex verhindert van Leer aber die BVB-Führung.

+++ Wolf scheitert +++

15. Minute: Sparta-Keeper Benjamin van Leer muss sich bei einem Schuss von Marius Wolf strecken. Insgesamt ist der BVB klar überlegen, ohne sich bislang eine große Torchance herausgespielt zuu haben.

+++ BVB macht das Spiel +++

7. Minute: Die Borussia beginnt im Vorwärtsgang. Reus macht sofort Betrieb, er scheint keine lange Anlaufzeit zu benötigen.

+++ Das Spiel hat begonnen +++

Der BVB startet mit einer Dreierkette. Favre kehrt also zum Erfolgssystem aus der vergangenen Saison zurück.

+++ Die Aufstellungen sind da +++

Mit Kapitän Marco Reus, der sein Comeback nach monatelanger Verletzungspause feiert, geht der BVB ins Spiel. Für Real-Leihgabe Reinier ist es sein Debüt.

So spielt der BVB: Hitz - Dahoud, Reus, Hummels, Brandt, Reinier, Can, Piszczek, Wolf, Passlack, Reyna