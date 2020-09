Sandro Wagner hat nach seinem Karriereende einen neuen Job gefunden.

Der frühere Nationalspieler wird Chef-Experte beim Streaming-Dienst DAZN. Zunächst berichtete dies die Bild, SPORT1 kann den Bericht bestätigen.

Wagner wird Nachfolger von Per Mertesacker, der künftig Experte beim ZDF ist. Der Ex-Stürmer wird sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League als Co-Kommentator und Experte agieren.

Sein Debüt gibt er schon am Mittwoch beim Supercup zwischen seinem Ex-Klub FC Bayern und Borussia Dortmund (Supercup: FC Bayern - Borussia Dortmund am Mi. ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Mertesacker und Wagner tauschen Arbeitgeber

Wagner hatte im Juli seinen Vertrag bei Tianjin Teda (China) aufgelöst und kurz danach sein Karriereende bekanntgegeben. Beim Champions-League-Finale analysierte er für das ZDF, während Mertesacker seinen letzten Auftritt für DAZN hatte. Jetzt tauschen beide die Seiten.

Neben seinem Experten-Job beginnt Wagner im Oktober den DFB-Trainerlehrgang, im kommenden Sommer soll er einen Trainerjob in der Jugend des FC Bayern übernehmen.