Der FC Schalke 04 kommt einfach nicht zur Ruhe.

Bei den Königsblauen hat sich ein Profi der Lizenzspielermannschaft mit dem Coronavirus infiziert.

Das vermeldete der Klub am Freitag. Demnach sei ein Spieler positiv auf Covid-19 getestet worden, alle übrigen Befunden waren negativ. Ein Name wurde nicht genannt. Die Austragung der Partie am Samstag gegen Werder Bremen (FC Schalke 04 - Werder Bremen ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) ist nach Auskunft von Trainer David Wagner jedoch nicht gefährdet.

"Da sind einige Gedankengänge hinfällig", sagte Wagner am Freitag: "Die Gesundheitsbehörden übernehmen jetzt."

Der betroffene Akteur, dessen Testergebnis am Dienstag noch negativ ausgefallen war, wurde laut Klubangaben nach Bekanntwerden des Tests sofort in häusliche Quarantäne geschickt.

Krisengipfel zwischen Schalke und Bremen

Schalkes Mannschaftsarzt und Hygienebeauftragter Dr. Patrick Ingelfinger stehe nun mit den zuständigen Behörden in Kontakt, um etwaige weitere Maßnahmen einzuleiten.

Die Knappen waren mit einem 0:8 gegen den FC Bayern München in die Saison gestartet. Am Samstagabend empfängt Schalke Werder Bremen zum zweiten Spiel. Bremen hatte am 1. Spieltag mit 1:4 gegen Hertha BSC verloren.

Ob weitere Spieler als Kontaktpersonen nicht eingesetzt werden dürfen, wusste Wagner am Freitag noch nicht. "Ich halte bei den Ergebnissen jedes Mal die Luft an", berichtete der Coach, der nach der Horrorserie von 17 Bundesligaspielen ohne Sieg um seinen Job kämpft. Schon das Trainingslager in Österreich hatte ein Coronafall empfindlich gestört.