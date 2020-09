Nach fast drei Monaten ist die Bundesliga zurück.

In der Zwischenzeit kürte sich der FC Bayern mit dem Champions-League-Gewinn zum Triple-Sieger - und will nun wieder im Liga-Alltag an die Erfolge der vergangenen Saison anknüpfen. (Bundesliga, 1. Spieltag: FC Bayern - FC Schalke 04 am Freitag ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Der Gegner im Auftaktspiel blickt auf eine wesentlich weniger zufriedenstellende Spielzeit zurück. In der Rückrunde konnten die Gelsenkirchener nur magere neun Punkte holen und erzielten nur erschreckende neun Tore.

FCB - Schalke 04: Bayern erstmals ohne Thiago, aber mit Sané

Beim FC Bayern ist bisher nur Leroy Sané als potenzieller Stammspieler hinzugekommen.

Dagegen hat man mit Ivan Perisic und Philippe Coutinho zwei Leihspieler der Vorsaison nicht fest verpflichtet und nun mit Thiago einen echten Superstar an den FC Liverpool abgegeben. Trainer Hansi Flick muss zudem auf Flügelspieler Kingsley Coman verzichten, der in häuslicher Quarantäne bleiben muss - zum Unverständnis des Bayern-Trainers. Auch David Alaba ist wohl keine Option.

Das Ziel für den FC Bayern ist klar: Titelverteidigung.

Bayern gegen Schalke: Wie stehen die Vorzeichen bei S04?

Für Schalke 04 gibt es dagegen wenig bis nichts zu verlieren.

Kapitän Omar Mascarell, der nicht mitwirken kann, freute sich sogar, dass S04 so früh gegen den Meister spielen darf.

Er sagte laut Ruhr Nachrichten: "Vielleicht ist es sogar gut, dass wir sofort auf die Bayern treffen. Die kommen aus dem Urlaub, wir haben sechs Wochen intensive Vorbereitung hinter uns."

Trainer David Wagner muss auch auf seine beiden Innenverteidiger Matija Nastasic und Salif Sané verzichten. Trotzdem ist Wagner vor dem Saisonstart optimistisch und hofft, dass unter anderem Neuzugang Goncalo Paciencia, der von Eintracht Frankfurt kam, die Ladehemmung beheben kann. Guido Burgstaller spielt dagegen keine Rolle mehr.

Bundesliga-Auftakt ohne Fans

Getrübt wird die Vorfreude auf den Saisonauftakt von der Meldung, dass in der Allianz Arena am Freitag keine Zuschauer zugelassen werden. Grund sind die steigenden Corona-Infektionszahlen in der Landeshauptstadt. In den meisten anderen Stadien Deutschlands werden zum 1. Spieltag endlich wieder Zuschauer erwartet.

Voraussichtliche Aufstellungen von Bayern München vs. Schalke 04

FC Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sané, T. Müller, Gnabry - Lewandowski

FC Schalke: Fährmann - Rudy, Kabak, Nastasic, Oczipka - Stambouli, Bentaleb - Harit, Uth, S. Serdar - Paciencia

So können Sie FC Bayern - Schalke 04 LIVE verfolgen:

TV: ZDF, DAZN

Stream: ZDF, DAZN

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App