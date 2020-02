Köln empfängt den Lieblingsgegner!

Gegen keinen anderen Verein hat der 1. FC Köln so viele Bundesligasiege gefeiert, wie gegen den FC Schalke 04 - ganze 36. Am Samstagabend soll die Statistik nun mit dem 37. Erfolg aufgewertet werden. (Bundesliga: 1. FC Köln - FC Schalke 04, ab 18.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Die letzten Ergebnisse sprechen auch für die Kölner. In der Rückrundentabelle liegen die Geißböcke mit neun Zählern auf Rang sieben, während Schalke mit sechs Punkten auf Rang 13 dümpelt. Seit dem 15. Spieltag haben die Domstädter sogar satte sieben Punkte mehr geholt als Königsblau. (SERVICE: Die Tabelle der Bundesliga)

Kölns Coach Markus Gisdol will von diesen statistischen Spielereien allerdings nichts hören. "Die Machtverhältnisse verschieben sich nicht, nur weil wir in den letzten Wochen bessere Ergebnisse hatten", stellte er bei geissblog.köln klar und fügte noch hinzu: "Ich will mir da nicht Sand in die Augen streuen lassen, nur weil die letzten Ergebnisse nicht so gut waren. Ich habe sie (Schalke/Anm.d.Red.) nicht so schlecht gesehen in den letzten Wochen."

Schalke unter Druck

Trotzdem sieht er sein Team nicht chancenlos gegen den Europa-League-Aspiranten: "Ich denke, dass wir eine Chance haben. Aber es wird eine große Herausforderung."

Der Druck lastet auch eher auf Seiten der Gäste. Die Kölner haben sich dank der letzten Ergebnisse ein kleines Polster auf die Abstiegsränge geschaffen und können dies mit einem Sieg weiter ausbauen. Schalke hingegen läuft Gefahr, durch die aktuelle Schwächephase das internationale Geschäft zu verspielen.

Auf die Champions-League-Ränge fehlen bereits sieben Punkte. Dazu machen von hinten mit dem VfL Wolfsburg, TSG 1899 Hoffenheim und dem SC Freiburg gleich drei Vereine Druck. Bei einer weiteren Niederlage könnte Königsblau im schlimmsten Fall bis auf Rang neun durchgereicht werden.

So können Sie das Spiel 1. FC Köln - FC Schalke 04 LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky go

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App