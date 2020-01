Der Rückrundenauftakt wird für Jürgen Klinsmann ein ganz besonderes Spiel.

Fast elf Jahre nach seinem Aus beim FC Bayern kommt es für den Trainer von Hertha BSC zum großen Wiedersehen mit den Münchnern (Bundesliga: Hertha BSC - FC Bayern, So. ab 15.30 Uhr im Liveticker).

Vor dem Heimspiel gegen den Rekordmeister steht der Berliner Trainer der Presse Rede und Antwort - dabei wird auch seine fehlende Trainer-Lizenz ein bestimmendes Thema sein.

+++ Klinsmann über das Personal +++

"Marvin Plattenhardt hat seine Erkältung auskuriert, er steht zur Verfügung."

+++ Klinsmann über die Rückrundenziele +++

"Wir haben vor Wochen einen Prozess gestartet, der wird weitergehen. Den Bayern darfst du keinen Platz lassen. Langfristig wollen wir aus dieser prekären Situation herauskommen. Je mehr Punkte wir holen, desto mehr werden wir unser Spiel nach vorne verlagern."

+++ Klinsmann über seine Gefühle vor dem Bayern-Spiel +++

"Ich freue mich auf das Spiel, das wird geil. Ich freue mich auf alte Bekannte, habe viele Freunde in München. Ich hatte ein schönes, ein spannendes Jahr dort. Aber ich freue mich auch auf die Rückrunde mit Hertha und dass wir mit so einem Hammer beginnen dürfen. Da wird richtig Energie da sein."

+++ Preetz über Austausch mit DFB und DFL +++

"Wir sind im Austausch mit DFL und DFB. Doch das braucht alles seine Zeit. Wir sind zuversichtlich, dass es bis zum Spiel geklärt ist." Klinsmann ergänzt: "Wenn es bis Sonntag erledigt ist, schön, wenn nicht, ist es halt nächste Woche erledigt."

+++ Klinsmann über seine Lizenz +++

"Der aktuelle Stand ist: Ich reiche die Unterlagen nach und dann wird sie verlängert. Das beeinträchtigt uns nicht, dass ist eher ein Ding für die Medien."

+++ Klinsmann über die problematischen Hertha-Rückrunden +++

"Wir wollen dieses Jahr genau das Gegenteil machen. Wir wollen punkten, bis der Klassenerhalt gesichert ist."

+++ Klinsmann über das Spiel gegen Bayern +++

"Der FC Bayern ist das Aushängeschild des deutschen Fußballs. Wenn ich im Ausland auf die Bundesliga angesprochen werde, dann meistens wegen des FC Bayern. Der FC Bayern hat immer das klare Ziel, alle Titel zu gewinnen. Wir kämpfen nach wie vor gegen den Abstieg. Wir sind noch nicht weit genug weg vom Tabellenende entfernt. Wir brauchen jeden Punkt, um Abstand nach unten zu schaffen. Da brennen wir drauf. Wir haben sehr viel gearbeitet. Wir freuen uns darauf."

Jürgen Klinsmann hat vor den anwesenden Medienvertretern Platz genommen. Es kann losgehen.

+++ Klinsmann droht Coaching-Verbot +++

Wegen seiner derzeit fehlenden Trainer-Lizenz droht Klinsmann gegen seinen Ex-Klub ein Coaching-Verbot. Sollte die Lizenz bis zum Spiel nicht rechtzeitig vorgelegt werden, darf er zwar auf die Bank Platz nehmen, aber keinerlei Coaching-Anweisungen geben. In diesem Fall müsste Co-Trainer Alexander Nouri die Verantwortung übernehmen.

+++ Hertha trotzt Bayern Punkt im Hinspiel ab +++

Mit einem 2:2-Unentschieden in der Allianz Arena startete Hertha BSC am 1. Spieltag in die Saison. Es folgte eine Serie von drei Niederlagen. In der Vorsaison konnten die Berliner das Heimspiel gegen den Rekordmeister mit 2:0 für sich entscheiden.