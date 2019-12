Bayern München hat bei den angeschlagenen Corentin Tolisso und Jerome Boateng am Sonntag nach eingehenden Untersuchungen "leichte Entwarnung" gegeben.

Tolisso, der beim 1:2 des deutschen Rekordmeisters bei Borussia Mönchengladbach bereits nach 20 Minuten ausgewechselt werden musste, erlitt nach Vereinsangaben eine neurogene Muskelverhärtung im linken Oberschenkel.

Anzeige

Boateng, der in der 68. Minute vom Feld musste, laboriere an einer neurogenen Muskelverhärtung in der linken Wade.

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Bayern bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Ob beide am Mittwoch (Champions League: FC Bayern - Tottenham, Mi., ab 21 Uhr im LIVETICKER) zum Abschluss der Gruppenphase in der Champions League gegen Tottenham Hotspur eingesetzt werden können, ließen die Bayern offen.