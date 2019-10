Julian Nagelsmann war nach der 1:2-Niederlage von RB Leipzig beim SC Freiburg bedient. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Der Trainer der Sachsen sprach nach der Partie seiner Mannschaft sogar ab, ein Topteam zu sein.

"Wenn du in den ersten 35 Minuten ein Tor machst, kannst du Konter fahren und das zweite machen - dann ist das Spiel gegessen. So wie es Spitzenmannschaften machen, aber wir sind halt keine", sagte Nagelsmann bei Sky.

Die Formkurve seines Teams in der Bundesliga zeigt weiter nach unten. Das Spiel in Freiburg war bereits das vierte in Serie (zwei Unentschieden, zwei Niederlagen), in dem die Leipziger das Feld nicht als Sieger verließen. In der Tabelle ist RB auf Platz sechs abgerutscht. (SERVICE: Tabelle der Bundesliga)

Der gute Saisonstart und die Tabellenführung vom 3. bis zum 5. Spieltag sind Makulatur.

Drei Tage nach dem Sieg in der Champions League gegen Zenit St. Petersburg (2:1) waren die Leipziger durch Freiburger Tore von Nicolas Höfler (45.+2) und Nils Petersen (90.) in Rückstand geraten, der Anschlusstreffer von Lukas Klostermann (90.+2) kam viel zu spät.