Neuzugang Ivan Perisic wird beim FC Bayern München mit der Rückennummer 14 auflaufen.

Das kündigten die Bayern auf der Pressekonferenz zur Vorstellung des Kroaten, der von Inter Mailand kam, an.

Anzeige

Schon auf seiner ersten Bundesliga-Station bei Borussia Dortmund trug Perisic die 14 - allerdings nur, weil die DFL-Statuten ihm die 44 verwehrten, die er beim BVB lediglich in Champions-League-Partien tragen durfte.

Perisic bezeichnet die 4 als Glückszahl

"Ich habe mich dann für die Nummer 14 entschieden, darin ist die 4 ja auch enthalten, und das ist meine Glückszahl", erklärte Perisic damals.

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Bayern bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Nach seinem Wechsel aus Kroatien zum FC Sochaux trug der heute 30-Jährige in Frankreich die Nummer 4, auf seiner darauffolgenden Station beim FC Brügge war diese Nummer jedoch schon besetzt - also wählte Perisic die 44.

Nachdem er in Wolfsburg zwischenzeitlich mit der 9 aufgelaufen war, trug Perisic bei Inter Mailand zuletzt wieder die 44, die ihm bereits in Brügge Glück gebracht und ihn zum Nationalspieler gemacht hatte.

In München kehrt er nun also zurück zur Nummer 14, die bei den Bayern schon einige große Spieler trugen: Xabi Alonso, Mario Basler, Andreas Herzog, Markus Babbel und Dietmar Hamann liefen alle schon einmal mit dieser Nummer auf. Auch Claudio Pizarro trug in seiner Bayern-Zeit die 14. Alonso fing einst mit der 3 an, bekam nach dem Weggang von Pizarro dann die künftige Perisic-Nummer.

Erlebe bei MAGENTA SPORT mit Sky Sport Kompakt alle Sky Konferenzen der Fußball-Bundesliga live! | ANZEIGE