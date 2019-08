Trotz eines starken Robert Lewandowski hat der FC Bayern zum Saisonauftakt eine bittere Enttäuschung erlebt: Anstatt gleich das erhoffte Zeichen zu setzen, leistete sich der deutsche Rekordmeister gegen Hertha BSC einen unerwarteten Fehlstart.

Die Bayern, die Starspieler Philippe Coutinho ausleihen werden, mussten sich mit einem mageren 2:2 (1:2) begnügen (Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER)

Lewandowski erzielte im Eröffnungsspiel der 57. Bundesligasaison in der 24. Minute die Führung für das überlegene Team von Trainer Niko Kovac. Der 30 Jahre alte Pole traf damit zum fünften Mal in Serie am ersten Spieltag und stellte eine neue Bestmarke auf. Überraschend lief danach eine neue Torhymne, die zuletzt vor dem Umzug in die Allianz Arena gespielt wurde.

Bayern verpasst achten Auftaktsieg in Folge

Herthas Rekordeinkauf Dodi Lukebakio glich in einer flotten Partie in der 36. Minute aus. Der Belgier hatte sich schon im letzten Jahr als dreifacher Torschütze im Düsseldorfer Dress als Bayern-Schreck erwiesen. Marko Grujic gelang sogar das 2:1 für die bis zur Pause mutigen Gäste (39.). Erneut Lewandowski traf per Foulelfmeter nach Videobeweis (60.) zum Ausgleich. (SERVICE: Spielplan der Bundesliga)

"Wir wissen das richtig einzuordnen. Aufgrund der Chancen ist das Ergebnis in Ordnung", sagte eine zufriedener Hertha-Trainer Ante Covic nach seinem ersten Spiel als Bundesliga-Trainer im ZDF. Bei Lewandowski hielt sich die Enttäuschung in Grenzen: "Wir haben nicht schlecht gespielt und viele Chancen gehabt. Die haben wir aber leider nicht genutzt."

Die Münchner verpassten ihren achten Auftaktsieg in Folge. Die Hertha konnte zwar erneut bei den Bayern nicht gewinnen - der letzte Auswärtssieg liegt 42 (!) Jahre zurück -, doch die Alte Dame tankte für die kommenden Aufgaben Selbstvertrauen.

Einigung über Coutinho-Leihe

Die Bayern sind dafür bei ihren Transferbemühungen erfolgreicher. Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic bestätige nach dem Spiel im ZDF, dass mit Coutinho und dem FC Barcelona eine Einigung erzielt wurde.

Nach dem obligatorischen Medizincheck wird der Brasilianer zunächst für ein Jahr ausgeliehen, anschließend besitzen die Münchner eine Kaufoption. Zudem werden der Gladbacher Michael Cuisance und Mario Mandzukic von Juventus Turin als weitere Zugänge nach Ivan Perisic gehandelt.

Bayern-Abwehr patzt vor 1:2

Die Bayern begannen ohne den gesperrten Perisic und angeschlagenen Leon Goretzka erwartet flott. Thiago und Thomas Müller hatten die ersten Chancen. Die Hertha war aber keinesfalls gewillt, den Bayern das Feld komplett zu überlassen. Die Berliner attackierten früh und versuchten, nach vorne zu spielen. Vedad Ibisevic kam so in der Anfangsphase zweimal zum Schuss. (SERVICE: Tabelle der Bundesliga)

So schwärmt Bayern-Coach Kovac schon von Coutinho

Doch danach übernahmen die Bayern mehr und mehr die Initiative. Die Führung durch Lewandowski nach Hereingabe von Serge Gnabry hatte sich angedeutet. Die Münchner versäumten es jedoch nachzulegen und wurden durch einen abgefälschten Schuss von Lukebakio bitter bestraft. Es kam sogar noch schlimmer, weil die Bayern in der Abwehr beim 1:2 ganz schlecht sortiert waren und Grujic plötzlich alleine vor Neuer stand.

Lewandowski trifft nach Videobeweis

Nach dem Wechsel drängten die Bayern auf den Ausgleich. Den teils wütenden Angriffen fehlte zunächst jedoch die Präzision. Und wenn es brenzlig wurde, war Hertha-Keeper Rune Jarstein zur Stelle.

Gegen Lewandowskis Strafstoß war er jedoch machtlos. Der Bayern-Stürmer war von Grujic umgerissen worden. Schiedsrichter Harm Osmers aus Hannover entschied erst nach Videostudium auf Elfmeter. Danach vergaben die Bayern mehrmals den möglichen Sieg.