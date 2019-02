Der FC Bayern München bangt schon wieder um Flügelflitzer Kingsley Coman!

Gegen Hertha BSC musste der Franzose schon in der 67. Minute verletzt vom Feld. Erst in der 58. Minute war er für Franck Ribery eingewechselt worden. (SERVICE: Die Tabelle der Bundesliga)

Anzeige

Coman hatte sich bei einem Dribbling ohne Gegnereinwirkung offenbar eine Muskelverletzung zugezogen. Nach der Aktion griff sich der Franzose direkt an den linken hinteren Oberschenkel und deutete an, dass er raus muss. (Das Spiel im TICKER zum Nachlesen)

CHECK24 Doppelpass mit Bayern-Präsident Uli Hoeneß - Sonntag ab 11 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM

Coman von Muskel-Verletzung ausgebremst

"Er hat etwas am Muskel gespürt. Wir müssen erst einmal die Kernspintomografie am Sonntag abwarten", meinte Trainer Niko Kovac bei Sky, betonte aber: "Wir gehen erst einmal davon aus, dass es nicht so schlimm ist."

Ähnlich äußerte sich Sportdirektor Hasan Salihamidzic: "Wir müssen abwarten, was der Doc sagt. Ich kann nichs genaues sagen. Jeder hat gesehen, das er etwas am Oberschenkel hat. Wie schlimm es ist, müssen wir abwarten."

Comans Teamkollege Robert Lewandowski hoffte, "dass es nur ein oder zwei Wochen dauert. Er ist ein sehr wichtiger Spieler".

Bereits vergangene Woche gegen Augsburg hatte sich der Franzose gegen Augsburg am oft lädierten linken Knöchel verletzt, in der Champions League gegen den FC Liverpool (0:0) konnte er aber spielen.(SERVICE: Ergebnisse der Bundesliga)

Das Rückspiel gegen die "Reds" in München steigt am 13. März.

Jetzt das Trikot von Bayern oder Hertha kaufen - hier geht es zum Shop! | ANZEIGE

Lange Leidenszeit beim Bayern-Star

Immer wieder plagte sich der Franzose in der Vergangenheit mit Verletzungen herum. Gleich in der ersten Partie der Saison, dem 3:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim, riss Coman bei einem Foul von Nico Schulz das Syndesmoseband im linken Fuß.

Es war die gleiche Verletzung, die Coman schon im vergangenen Februar erlitten hatte. Die ihn die WM mit Frankreich gekostet hatte, die vielleicht nie wiederkommende Chance, ein Teil des Weltmeister-Teams zu werden.

Kein Wunder, dass der Frust da groß war. Und noch größer wurde, als die Verletzung dann quasi bei erster Gelegenheit wieder aufbrach.

ANZEIGE: Jetzt das neue Trikot des FC Bayern bestellen - hier geht's zum Shop!

Auch im Herbst 2016 hatte Coman schon einen Kapselriss am linken Sprunggelenk erlitten.

Coman redet sogar über Karriere-Ende

Für große Aufregung sorgte der junge Franzose, der seit Anfang Dezember wieder im Einsatz ist, als er im Januar in einem Interview anklingen ließ, dass er bei einer weiteren Verletzung seine Karriere beenden könnte.

"Ich werde eine dritte Operation an meinem Fuß nicht akzeptieren. Genug ist genug. Vielleicht ist mein Fuß dafür nicht gemacht. Ich werde dann ein anderes Leben führen, ein anonymes Leben", hatte er in einer französischen TV-Sendung gesagt - und später dann relativiert.

Er habe damit nur gemeint, dass er hinwerfen würde, wenn ihm dieselbe Blessur im selben Jahr zum dritten Mal passieren würde.