Bundesliga mit VfB Stuttgart, RB Leipzig & S04 LIVE im TV, Stream & Ticker

Thomas Hitzlsperger stand mit dunkler Sonnenbrille am Rande des Trainingsplatzes. Der neue Sportvorstand des krisengeplagten VfB Stuttgart verfolgte das Geschehen ganz genau. (Bundesliga: VfB Stuttgart - RB Leipzig ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

"Für mich ist das Wichtigste, nah beim Trainer zu sein, nachzufragen, wie ich helfen kann, damit wir schnell wieder die Kurve kriegen", sagte Hitzlsperger und fügte an: "Das ist kein hoffnungsloses Unterfangen."

Die Hoffnungen ruhen bei den Schwaben im Abstiegskampf vor allem auf dem 36-Jährigen. Auch der schwer angeschlagene Trainer Markus Weinzierl, der im Heimspiel gegen RB Leipzig wohl nur noch auf Bewährung auf der Bank sitzt, erwartet durch den Wechsel an der VfB-Spitze einige Impulse.

Er hofft auf den Hitzlsperger-Effekt. Ein Neustart habe "einen gewissen Charme: neue Ideen, neuer Schwung, eine positive Stimmung. Ich hoffe, dass das ansteckt und die Jungs mitnimmt", sagte der 44-Jährige.

Hitzlsperger will Aufbruchstimmung erzeugen

Hitzlsperger, der Michael Reschke ablöste, hatte bereits am Mittwoch versucht, der Mannschaft ins Gewissen zu reden und nach sechs Spielen ohne Sieg Aufbruchstimmung zu erzeugen.

Dies sei "eine gute Ansprache" gewesen, sagte Weinzierl, betonte aber auch: "Es zählt nur die Leistung auf dem Platz. Die Spieler müssen es regeln." Um den Trainer zu retten. Der Druck auf Weinzierl ist angesichts einer erschütternden Bilanz mit zehn Niederlagen aus 14 Spielen enorm.

Weinzierl weiß, dass er nach dem desolaten Auftritt seiner Mannschaft in Düsseldorf (0:3) Erfolge vorweisen muss. "Wir, und auch der Trainer, brauchen die Punkte. Wir wissen, dass wir ein anderes Gesicht zeigen müssen, wir müssen auch mal in der Außenseiterrolle überraschen", forderte er.

Verzichten muss Weinzierl gegen RB auf Dennis Aogo (Wadenverletzung) und Timo Baumgartl, der an den Folgen einer Gehirnerschütterung leidet. Nicolas Gonzalez fehlt rotgesperrt. Für ihn sei im Angriff Mario Gomez "die erste Option", sagte Weinzierl. "Radikale Wechsel" schloss er trotz der jüngsten Enttäuschungen aus.

Wölfe-Coach Labbadia warnt vor Mainz

Trainer Bruno Labbadia (53) vom VfL Wolfsburg kann im Duell mit Mainz 05 aller Voraussicht nach wieder auf Admir Mehmedi setzen. "Er konnte die letzten beiden Einheiten komplett mittrainieren", sagte Labbadia vor der Partie am Samstag. (Bundesliga: VfL Wolfsburg - FSV Mainz 05 ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Der 27 Jahre alte Schweizer litt zuletzt unter Adduktorenproblemen und musste zwei Spiele aussetzen.

Vor den Rheinhessen hat der VfL-Coach großen Respekt. "Es gibt Vereine, wie auch Mainz, in denen jeder Spieler die DNA verinnerlicht hat", sagte Labbadia: "Sie arbeiten und kämpfen, pressen stark, können es aber auch spielerisch."

Wolfsburg geht mit 32 Punkten und mit Tuchfühlung zu den Europapokal-Plätzen in die Partie, die Mainzer stehen als Elfter (27) vier Ränge hinter den Niedersachsen.

Hannover mit frischem Schwung unter Doll

Nach dem ersten Sieg unter Trainer Thomas Doll geht Hannover 96 derweil mit frischem Schwung ins schwere Auswärtsspiel am Samstag bei der TSG Hoffenheim. (Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim - Hannover 96 ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

"Ich habe in der Woche gespürt, dass die Stimmung eine andere ist. Das ist auch total nachvollziehbar, wenn man so viel Nackenschläge bekommen hat", sagte Doll am Donnerstag. Gleichzeitig hätten seine Spielern "nicht den Eindruck erweckt, dass sie glauben, jetzt geht es von alleine".

Mit dieser "guten Mischung aus Konzentration und Lockerheit" wolle man gegen Hoffenheim die miserable Auswärtsbilanz aufbessern, betonte der gebürtige Malchiner. Seit 22 Ligaspielen in der Fremde hat 96 nicht mehr gewonnen.

Schalke-Personallage entspannt sich

Gute Nachrichten für Fans von Schalke 04: Einige der vielen Personalprobleme bei Schalke 04 beginnen sich aufzulösen. (Bundesliga: Schalke 04 - SC Freiburg ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Angreifer Guido Burgstaller (Waden- und Achillessehnenverletzung) sei schmerzfrei und mache "einen guten Eindruck", wie Trainer Domenico Tedesco avor dem Ligaheimspiel gegen den SC Freiburg berichtete. Auch für Steven Skrzybski (nach Muskelfaserriss) könne es für einen Platz im Kader reichen.

Tedesco fordert nach zuletzt zwei Niederlagen Ergebnisse. "Wir müssen nun punkten und einfach gewinnen", sagte er. Sportvorstand Christian Heidel betonte, es gebe "niemanden in irgendeinem Gremium bei Schalke 04, der derzeit zufrieden ist"

