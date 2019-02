Schalke 04 - Borussia M'gladbach 0:0

(LIVETICKER AKTUALISIEREN)

Anzeige

+++ Halbzeitpause +++

Die ersten 45 Minuten enden torlos - trotz guter Möglichkeiten auf beiden Seiten. Gladbach ist der Führung einen Tick näher, aber Schalker erarbeitet sich über Standards immer wieder gefährliche Situationen.

+++ 45. Minute: Ginter prüft Nübel +++

Auf der anderen Seite sorgt ebenfalls eine Standardsituation für Gefahr. Ginter köpft wuchtig Richtung linkes Eck, aber Nübel packt sicher zu.

+++ 39. Minute: Phantom-Torhymne +++

Wieder gibt es Freistoß für Schalke, diesmal von halblinks. Wieder nimmt sich Caligiuri der Sache an. Aus gut 25 Metern schlenzt er den Ball links ans Außennetz. Im ersten Augenblick sieht es sogar wie ein Tor aus, weswegen im Stadion schon die Torhymne angestimmt wird.

+++ 38. Minute: Sommer packt zu +++

Nach einem Freistoß aus dem rechten Halbfeld von Caligiuri ist es Nastasic, der in der Mitte seinen Kopf an den Ball bekommt. Sommer ist aber zur Stelle.

+++ 34. Minute: Konoplyanka a la Robben ... +++

... nur mit weniger Erfolg. Vom linken Flügel zieht der Ukrainer nach innen. Mit seinem Schuss von der linken Strafraumkante trifft er allerdings nur Matthias Ginter.

+++ 32. Minute: Unruhe an der Mittellinie +++

Nach einem Foul hakelt Hazard gegen Rudy noch mal nach, das gefällt dem Schalker allerdings weniger. Nach einem kurzen Wortgefecht schreitet Schiedsrichter Marco Fritz ein und beruhigt die Gemüter.

+++ 28. Minute: Durchatmen +++

Beide Teams gönnen sich nach der temporeichen Anfangsphase eine kleine Verschnaufpause. Ein Blick auf die Statistik offenbar mittlerweile Feldvorteile vor die Gäste. 60 Prozent Ballbesitz bedeuten, dass Schalke die Gladbacher erstmal machen lässt, aber bis in die gefährliche Zone kommen die Fohlen zuletzt nicht durch.

+++ 18. Minute: Nübel rettet mit klasse Reflex +++

Es geht Schlag auf Schlag - jetzt wieder Gladbach! Zakaria taucht rechts im Strafraum frei vor Nübel auf und zieht sofort ab, irgendwie bekommt Schalkes neue Nummer eins noch seine Hand dazwischen.

+++ 16. Minute: Uth zielt zu hoch +++

Auf der anderen Seite setzt Bentaleb links außen Konoplyanka in Szene. Der Ukrainer flankt an den Fünfer. Dort setzt Uth den Kopfball etwas zu hoch an.

+++ 15. Minute: Stindls Hammer touchiert die Latte +++

Das Spiel nimmt langsam Fahrt auf. Zakaria schickt Stindl auf die Reise, der fackelt aus vollem Lauf nicht lange, trifft mit seinem wuchtigen Schuss aus 20 Metern noch leicht die Oberkante der Latte.

+++ 13. Minute: Erste Aufwärmübung für Nübel +++

Einen missglückten Befreiungsschlag der Schalker nimmt Strobl auf der rechten Außenbahn direkt, bekommt aber nicht genug Dampf dahinter. Der Ball hoppelt in Nübels Arme.

+++ 11. Minute: Caligiuri nähert sich an +++

Nach einem Fehlpass von Strobl zieht Caligiuri aus der Distanz ab, der Ball rauscht links einige Meter am Kasten vorbei.

+++ 8. Minute: Etwas abgerutscht +++

Auch Schalke setzt mal den ersten offensiven Akzent - Caligiuri verzieht aus dem rechten Halbfeld eine Flanke dann aber doch deutlich.

+++ 6. Minute: Erste Torannäherung +++

Hazard nimmt es rechts im Strafraum mit mehreren Schalkern auf und tanzt seine Gegenspieler aus. Links sieht der Belgier den mitgelaufenen Oscar Wendt, beim Abschluss des Außenverteidigers bekommt Caligiuri noch seinen Fuß dazwischen. Die Ecke versandet.

+++ 1. Minute: Die Partie läuft +++

Der Ball rollt unter geschlossenem Stadiondach auf Schalke. Gladbach tritt im Auswärts-Grün an, Schalke traditionell in Königsblau.

+++ Die Ausgangslage +++

Meldet sich Gladbach im Titelrennen zu Wort? Spitzenreiter Dortmund spielte nur unentschieden, baute aber den Vorsprung auf Verfolger Bayern München auf sieben Punkte aus. Nach der 1:3-Niederlage des Rekordmeisters in Leverkusen könnten die Gladbacher mit einem Sieg auf Schalke an den Münchnern vorbeiziehen und Platz zwei erobern. (Die Tabelle der Bundesliga)

+++ Die Aufstellungen +++

Bei den Hausherren erlebt Daniel Caligiuri eine Premiere, der Außenverteidiger läuft erstmals als Schalker Kapitän auf. Gladbachs Torhüter Yann Sommer absolviert sein 150. Bundesligaspiel.

Schalke: Nübel - Caligiuri, Salif Sane, Nastasic, Oczipka - McKennie, Rudy - Serdar, Bentaleb, Konoplyanka - Uth

Mönchengladbach: Sommer - Lang, Ginter, Elvedi, Wendt - Strobl - Zakaria, Hofmann - Hazard, Stindl, Plea