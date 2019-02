Er ist DAS Gesicht des Höhenflugs von Fortuna Düsseldorf: Dodi Lukebakio. Bereits sieben Treffer - darunter ein Hattrick gegen Bayern München - erzielte der Belgier in der laufenden Bundesliga-Saison.

Die Chance, dass Lukebakio auch in der nächsten Saison die Fortuna-Fans jubeln lässt, ist gering. Der Stürmer ist nur bis Ende der Saison vom FC Watford ausgeliehen. Eine Kaufoption besitzt Düsseldorf nicht.

Doch Fortuna möchte Lukebakio noch ein weiteres Jahr halten - vielleicht durch einen erneuten Leihvertrag?

"Man weiß nie, was passiert"

"Eine gute Idee – auf jeden Fall. Ich bin hier glücklich im Verein, mit meinen Teamkollegen, den Fans. Man weiß nie, was passiert", sagte der Shootingstar in einem Interview mit der belgischen Zeitung HLN. "Aber was soll ich sagen? Das entscheide ich nicht alleine, sondern auch die Klubs."

Zudem würde er gerne eine längere Zeit bei einem Verein spielen und nicht ständig verliehen werden: "Die ständige Bewegung stört mich sehr. Ich liebe Stabilität und würde es vorziehen, in einem Team zu spielen, in dem ich mindestens zwei, drei Jahre bleiben kann."

