Fortuna Düsseldorf und Friedhelm Funkel mit Trennung im Sommer

Aufstiegstrainer Friedhelm Funkel wird den Bundesligisten Fortuna Düsseldorf am Saisonende mit Ablauf seines Vertrages verlassen.

Der Fortuna weint er schon jetzt Tränen hinterher.

Im Trainingslager kam es am Freitag zu emotionalen Szenen.

Als Düsseldorfs Vorstandsvorsitzender Robert Schäfer verkündete, dass der Vertrag mit Funkel nicht verlängert werde, brach die Trainer-Legende neben ihm in Tränen aus.

"Meine letzte Trainerstation"

"Das ist meine letzte Trainerstation, weil ich niemals wieder eine Mannschaft finde, die charakterlich so stark ist", sagte Funkel.

Das baldige Ende wirkt schon kurios: In der englischen Woche vor der Winterpause holte die Fortuna in den drei Spielen die Maximalausbeute von neun Punkten, in der Tabelle liegt der Aufsteiger auf Platz 14.

Funkel forderte im Winter Klarheit über seine Zukunft, sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Der Klub wollte sich dagegen mit einer Entscheidung noch Zeit lassen. Dabei hatte Funkel der Fortuna angeboten, einen Vertrag zu unterschreiben, der nur für die erste Liga gilt. Doch auch darauf wollte sich die Führungsetage um Schäfer und Manager Lutz Pfannenstiel nicht einlassen.

"Konnten leider keinen Kompromiss finden"

Schäfer erklärte, man habe im Verein mit allen Gremien verabredet, "konkrete Vertragsgespräche mit dem Trainer, aber auch mit den Spielern und dem Funktionsteam erst zu führen, wenn absehbar ist, wie sich die Spiele in der Rückrunde entwickeln."

Funkel, so Schäfer, bestand allerdings auf eine schnelle Lösung in der Winterpause. "Deshalb konnten wir hier leider keinen gemeinsamen Kompromiss finden. Wir respektieren Friedhelms Entscheidung und bedauern es sehr, dass wir keine Einigung erzielen konnten", sagte Schäfer: "Der gesamte Verein, Friedhelm Funkel und die Mannschaft werden jetzt zusammen alles dafür geben, den Klassenerhalt zu erreichen."

Fortunas Sportvorstand Lutz Pfannenstiel betonte: "Wir schätzen die hervorragende Arbeit von Friedhelm Funkel und haben großes Vertrauen in ihn. Er ist ein absoluter Profi, der bis zum letzten Tag seine gesamte Kraft für die Fortuna einsetzen wird."

Der 65 Jahre alte Funkel hatte die Fortuna im März 2016 übernommen, 2018 führte er den Verein nach fünf Jahren wieder in die Bundesliga.