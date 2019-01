Hasan Salihamidzic und sein Führungsanspruch beim FC Bayern.

Unter der Woche hatte der Sportdirektor im Interview mit der Sport Bild klar gestellt: "Ich werde keinen anderen Sport-Vorstand akzeptieren."

Anzeige

Das Interessante daran: Er wurde explizit auf die Personalie Oliver Kahn angesprochen. Den kann sich Präsident Uli Hoeneß bekanntlich als kommenden starken Mann beim Rekordmeister vorstellen.

Im Klub gilt Kahn als möglicher Nachfolger von Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, der seinen Vertrag jüngst erst bis Ende 2021 verlängert hat.

Salihamidzic will mit Kahn Titel gewinnen

Ob es jemals zu dem angedachten Führungswechsel kommt und falls ja: wann, darüber ist noch längst nicht entschieden.

Doch Salihamidzic steckt bereits jetzt sein Aufgabenfeld ab.

Am Freitag nach Bayerns 3:1-Sieg zum Rückrundenauftakt gegen Hoffenheim trafen Salihamidzic und Kahn im ZDF-Studio aufeinander.

Kovac erhöht Druck: "BVB muss jetzt nachlegen!"

"Ich habe keine Probleme. Er (Kahn; d. Red.) soll ja sowieso nicht Sportvorstand werden, deswegen ist das kein Thema", sagte der Sportdirektor. "Wenn, dann wird er CEO (Vorstandsvorsitzender, d. Red.)."

So ganz ausgeschlossen ist eine gemeinsame Zusammenarbeit der beiden einstigen Teamkollegen also nicht.

"Wir haben ja zusammen im Trikot die Champions League gewonnen", sagte Salihamidzic vielsagend an Kahn gerichtet: "Ich würde gerne mit ihm im Anzug nochmal die Champions League gewinnen."

Frotzelei zwischen Kahn und Salihamidzic

Mit ihm im Anzug. Vorstandschefs lassen sich bei Fußballspielen in der Regel in feinem Zwirn auf der Tribüne blicken. Damit hätte Salihamidzic also offenbar kein Problem.

Zuvor hatte sich Kahn bereits auf die Frotzelei um das Ränkespielchen eingelassen. "Du hast auch unter mir als Kapitän gespielt", sagte er grinsend zu Salihamidzic.

Ansonsten wich der frühere Welttorhüter der Thematik aber aus.

"Ich weiß gar nicht, was da für Diskussionen geführt werden. Von mir werden sie nicht geführt", sagte Kahn. "Ich habe bis heute zu dem Thema gar nichts gesagt."