Die besseren Chancen hat vor dem letzten Spieltag der 1. FC Heidenheim © Getty Images

SID Lesedauer: 3 Minuten

In der 2. Bundesliga steht das Finale um den Aufstieg an. Der 1. FC Heidenheim ist in der Pole Position, der Hamburger SV hat die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben.