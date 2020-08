Trundle wird der neuste Freljord-Champion in Legends of Runeterra. Der Trollkönig wird im Zuge der am 26. August erscheinenden neuen Erweiterung "Call of the Mountain" veröffentlicht werden.

Den Eis-Pfeiler immer im Gepäck

Tundle kommt mit 4|6er-Stats für fünf Mana sehr solide daher. Erst Recht, wenn man bedenkt, dass dieser zusätzlich über das Schlüsselwort "Erholung" verfügt. Wenn der neue freljordische Champion ausgespielt wird, kreiert der Trollkönig außerdem den aus League of Legends bekannten Trundle-typischen Eis-Pfeiler auf der Hand des Spielers.

Dieser Eis-Pfeiler ist eine acht Mana kostenden, verletzliche 0|8er-Einheit, die beim Ausspielen zum einen acht Mana auffüllt und zum anderen zu jedem Rundenbeginn die stärkste Einheit des Gegners einfriert sowie verletzlich werden lässt.

Im direkten Zusammenhang mit dem Eis-Pfeiler steht die Aufstiegsbedingung von Trundle. Dieser steigt dann auf, wenn der Pfeiler ausgespielt wird. Neben dem obligatorischen +1|+1 erhält der Trollkönig das Schlüsselwort "Überwältigen".

Außerdem bekommt Trundle zusätzlich einen Angriffspunkt für jede Karte, die mehr als acht Mana kostet. Dabei ist es egal, ob diese sich auf der Hand oder dem Spielfeld des Trollkönig kontrollierenden Spielers befindet.