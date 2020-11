Bahnt sich da der nächste Wechsel auf der Top-Lane an?

Erst letzte Woche wurde bekannt, dass sich Origens (jetzt Astralis) Barney "Alphari" Morris und Team Liquid wohl über einen Mehrjahresvertrag einig sind, der dem Waliser über eine Million US-Dollar pro Jahr einbringen soll. Mit Andrei "Odoamne" Pascu könnte laut ESPN der nächste Wechsel eines LEC-Top-Laners anstehen.

Finn soll ersetzt werden

Odoamne, der einer der Hauptprotagonisten bei Schalkes "Miracle-Run" im vergangenen Split war, soll bei Rouge Finn "Finn" Wiestål ersetzen. Der Schwede wurde schon während der vergangenen Saison des Öfteren kritisiert und vor allem bei den Worlds von Analysten und Gegnern oftmals als schwächstes Glied im Rogue-Teamverbund bezeichnet.

Offiziell fix gemacht werden kann der Deal zwischen Odoamne und Rouge am 16. November, wenn das Free-Agency-Fenster öffnet.

Rogue bastelt weiter am Kader

Obwohl der Summer Split für Rogue mit dem Abschließen auf Platz 1 und der anschließenden Teilnahme an den Worlds recht erfolgreich gelaufen ist, stehen neben der Verpflichtung von Odoamne anscheinend noch weitere Veränderungen hinsichtlich des Kaders an. Offenbar soll auch auf der Support-Position ein Wechsel stattfinden.

Adrian "Trymbi" Trybus aus dem Farmteam AGO Rogue soll zur Saison 2021 seine Chance im Main-Roster bekommen.

Der Pole fiel in der heimischen Ultraliga durch herausragende Leistungen auf und war einer der Hauptgründe, warum AGO die Liga am Ende klar gewinnen konnte. Ersetzen wird Trymbi Oskar "VandeR" Bogdan, dessen Vertrag eigentlich noch bis 2021 läuft. Durch ein Buyout könnte dieser aber sicherlich seinen immer noch guten Marktwert in der Free Agency testen.

Was macht Caedrel?

Eine weitere spannende Personalie in der LEC ist Excels Jungler Marc Robert "Caedrel" Lamont. Der Brite kündigte kürzlich via Twitter an, seine Optionen für die kommende Saison ausloten zu wollen.

Durch seine überzeugenden Auftritte als Caster bei den Worlds, könnte seine Zukunft auch abseits des Rifts liegen. Seine Art, bestimmte Situationen zu analysieren und sein Wissen über das Spiel an sich, insbesondere über die Jungle-Position, kam in der Community sehr gut an. Klar ist aber wohl, dass die Reise des 24-Jährigen nicht mehr als Teammitglied bei Excel weitergeht, wie sein letzter Tweet belegt:

In diesem bedankt sich Caedrel für die zwei Jahre, die er bei der Organisation hatte. Wohin es ihn letztendlich ziehen wird, verrät der Jungler aber noch nicht.